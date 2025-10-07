Se deschide noua legătură rutieră între cartierul Izvoare și strada Letea

Compania Dedeman demonstrează încă o dată că succesul în afaceri poate merge mână în mână cu responsabilitatea față de comunitate. Prin construirea și donarea noii artere rutiere care leagă cartierul Izvoare de strada Letea, Dedeman nu doar că facilitează circulația și dezvoltarea urbană a Bacăului, ci oferă un exemplu concret de implicare civică și spirit local.

Începând de joi, 9 octombrie, de la ora 09:00, o nouă arteră rutieră din municipiul Bacău va fi deschisă circulației. Strada face legătura între cartierul Izvoare și strada Letea, trecând prin curtea fostei fabrici din zonă.

Potrivit primarului Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, artera, împreună cu sensul giratoriu aferent, au fost construite de compania Dedeman și donate municipalității.



„Vreau să le mulțumesc și pe această cale pentru fiecare investiție care a adus plusvaloare comunității băcăuane”, a declarat edilul.

Noua stradă va scurta semnificativ distanța dintre cele două cartiere și va fluidiza traficul în zonă, oferind o rută alternativă importantă pentru șoferi.

„Este, din nou, o veste bună pentru Bacău!”, a adăugat primarul Viziteu.