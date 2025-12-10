Se deschide Athletic Park Bacău – un nou reper sportiv pentru comunitate

Athletic Park, unul dintre cele mai ambițioase proiecte sportive realizate în ultimii ani în județ, își deschide oficial porțile. Noua facilitate este prezentată ca un viitor „landmark” în peisajul băcăuan, dar și ca un punct de pornire pentru revitalizarea interesului copiilor și tinerilor față de sport și un stil de viață sănătos.

Europarlamentarul Dragoș Benea a subliniat, într-o declarație publică, importanța investiției și rolul pe care îl va juca în dezvoltarea comunității locale:

„Athletic Park, nutresc această convingere, va fi nu doar un landmark în peisajul băcăuan, ci şi epicentrul unei emulații care mi-aş dori să îndrepte cât mai mulți copii şi tineri spre un stil de viață sportiv, ferit de tentații şi boli.”

Benea a mulțumit fostei conduceri a Consiliului Județean pentru colaborarea cu Primăria Bacău, considerând că parteneriatul dintre instituții a fost esențial pentru finalizarea proiectului:

„Mulțumesc fostei conduceri a Consiliului Județean pentru că a ales calea parteneriatului cu Primăria Bacău, prioritizând astfel interesul comunității băcăuane în detrimentul unor abordări politice care, în contextul dat, pur şi simplu nu-şi aveau locul.”

Un complex sportiv multifuncțional

Oficialul a ținut să evidențieze faptul că Athletic Park oferă mult mai mult decât o simplă pistă de alergare. Este un complex sportiv modern, conceput pentru o gamă largă de activități atletice și recreative:

Zonele principale ale Athletic Park includ:

pistă de atletism de 400 m;

pistă de alergare pe deal (309 m);

bol centrifugal pentru alergare;

pistă de pump track;

traseu cu obstacole (buturugi pentru echilibristică, pod și frânghii, pădure din prăjini, zone zig-zag, tiroliană, rampe, zonă de bare transversale etc.);

zonă pentru aruncarea ciocanului, discului, suliței și greutății;

loc pentru sărituri: prăjină, triplusalt, lungime;

teren nisip (handbal/volei);

zonă multisport (antrenament, încălzire, cross-fit, perete de cățărat, saltele etc.);

teren pentru sporturi cu mingea (baschet, volei, handbal și altele);

zona de lac.

„Athletic Park este o facilitate sportivă multifuncțională din perspectiva varietății de tipuri de sporturi atletice care pot fi practicate: nu se rezumă totul doar la alergarea propriu-zisă”, a mai punctat Dragoș Benea.

Program de funcționare și facilități

Parcul va fi deschis de luni până vineri, între orele 06:00 – 22:00, oferind astfel acces extins pentru sportivi profesioniști, amatori și familii.

În plus, complexul dispune de:

63 de locuri de parcare pentru autoturisme ,

4 locuri pentru persoane cu dizabilități ,

4 stații de încărcare pentru mașini electrice ,

parcare pentru biciclete.

Parcarea este destinată exclusiv celor care vin pentru antrenamente și activități sportive.

Un proiect finanțat din fonduri europene

Athletic Park este rezultatul unui parteneriat între Consiliul Județean Bacău și Primăria Bacău și va fi decontat din fonduri europene, marcând încă un pas important în modernizarea infrastructurii sportive locale.

Prin diversitatea facilităților sale și accesibilitatea ridicată, Athletic Park se anunță a fi un punct de atracție major pentru toți cei care își doresc un stil de viață activ, dar și pentru sportivii care au nevoie de un mediu profesionist pentru pregătire.