Se deschid încă 28 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7) între Mizil și Pietroasele

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Cristian Pistol, a anunțat că vineri după-amiază va fi deschisă circulația pe un nou tronson de 28 de kilometri din Autostrada Moldovei (A7), între Mizil și Pietroasele.

„Deschidem mâine după-amiază circulația pe încă 28 km din A7! Ajungem astfel la aproximativ 132 km de autostradă deschiși circulației din totalul celor 319 km ai Autostrăzii Moldovei”, a transmis Pistol într-o postare pe rețelele sociale.

Noul Lot 2 al autostrăzii Ploiești – Buzău va permite deviarea traficului rutier de tranzit care în prezent traversează orașul Mizil, contribuind la fluidizarea circulației și la reducerea poluării și a zgomotului în zonă.

Autostrada Moldovei (A7) este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România, având rolul de a asigura legătura rutieră modernă între Muntenia, Moldova și Bucovina. Odată finalizată, aceasta va avea o lungime totală de 319 kilometri, de la Ploiești până la Pașcani.