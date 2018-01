Primul meci de campionat din 2018 pentru voleibalistele Științei Bacău, primul succes. Unul scurt și cuprinzător. În trei seturi. Așa cum era de așteptat, de altfel. Luni seara, în epilogul etapei a 11-a a Diviziei A1, studentele s-au impus pe teren propriu cu 3-0 (10, 15, 18) contra Lugojului. O victorie scontată, așa cum aminteam, dar foarte importantă în economia clasamentului, Știința aflându-se în luptă strânsă cu CSM Târgoviște pentru locul 3 în clasamentul Diviziei A1. În actul de debut, gazdele au întâmpinat probleme doar până la primul time-out tehnic, încheiat la limită: 8-7. Au venit apoi cele două serii de servicii semnate de Georgiana Faleș și Alice Kapelovies, care au dus scorul până la 13-8, respectiv 21-8, înainte ca Știința să se impună la o diferență de 15 puncte pe un block-out la atacul Denisei Rogojinaru. Următoarele două acte s-au dovedit ceva mai echilibrate. În special în prima lor jumătate. În setul al doilea, unul în care Știința a condus cu 9-3, înainte de a opera modificări în formație (Filipaș în locul lui Rogojinaru și Ciocian pe postul lui Kapelovies), Lugojul a „strâns” până la 11-10. N-a fost loc însă pentru mai mult, deoarece mașina de puncte a studentelor și-a reluat cadența, băcăuancele adjudecându-și setul la zece puncte distanță. În fine, în parțialul al treilea, Lugojul a ținut pasul până la 11-10, după care Știința a preluat frâiele jocului, atacul Cristinei Cazacu oprind tabela la 25-18 și, implicit, la 3-0 la general. Știința va reveni în fața propriului public pe 27 ianuarie, pentru partida din etapa a 13-a, cu „lanterna roșie” a Diviziei A1, Penicilina Iași. Până atunci, studentele vor bifa două deplasări. Prima va avea loc sâmbătă, în campionat, la Cluj, contra penultimei clasate, „U” NTT Data. A doua se va produce la mijlocul săptămânii viitoare, atunci când elevele lui Grapă vor evolua în Elveția, contra lui Sm’Aesch Pfeffingen, în prima manșa a „optimilor” Cupei Challenge. În meciul cu Lugojul, Știința a evoluat în formula: Kapelovies (Ciocian), Cazacu, Lupa (I. Radu), Sipoș, Faleș, Rogojinaru (Filipaș), Albu- libero (Ciucu- libero). 0 SHARES Share Tweet

