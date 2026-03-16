Școala și Grădinița Româno-Americană și-a deschis porțile pentru copiii și părinții care caută educație cu noi perspective

Școala și Grădinița Româno-Americană (SPRA) a organizat weekendul trecut Ziua Porților Deschise, un eveniment dedicat familiilor care doresc să descopere un mediu educațional modern pentru copiii lor. Părinți și copii au vizitat campusul instituției pentru a cunoaște spațiile educaționale, echipa didactică și activitățile care definesc comunitatea educațională.

Evenimentul s-a adresat atât părinților interesați de educația preșcolară, cât și celor care caută o școală primară pentru copiii lor. Pe parcursul vizitei, participanții au avut ocazia să exploreze sălile de clasă și grupele de grădiniță, să discute cu educatorii și profesorii și să descopere modul în care se desfășoară activitățile educaționale într-un mediu prietenos și stimulativ.

Copiii care au participat la Ziua Porților Deschise s-au bucurat de numeroase activități interactive și ateliere demonstrative. Aceștia au explorat matematica distractivă, activități de literație, pictură și craft, iar în cadrul atelierului de gătit au descoperit bucuria de a crea și de a lucra împreună.

Un moment special al evenimentului a fost experiența imersivă „Star Dust în 6 dimensiuni”, unde copiii au explorat lumi spectaculoase prin intermediul ochelarilor VR. Demonstrațiile de karate au adus energie și entuziasm în rândul celor prezenți.

Atmosfera a fost completată de baloane, surprize și multe zâmbete, iar echipa educațională a întâmpinat fiecare familie cu deschidere și entuziasm.

Atuurile educaționale ale SPRA:

• Grupe și clase cu maxim 15 copii, pentru o atenție individuală reală

• Limba engleză prezentă zilnic în activitățile educaționale

• Învățare prin experiență și activități interdisciplinare – „learning by doing”

• Activități opționale precum înot, dansuri, karate, pregătire Cambridge și robotică, desfășurate în cadrul programului zilnic de After School până la ora 17.00, astfel încât copiii își pot descoperi pasiunile chiar în mediul școlii. Acest model organizat oferă părinților un beneficiu important: aproximativ 12–18 ore câștigate săptămânal, fără drumuri suplimentare prin oraș către diverse activități, timp care poate fi dedicat relaxării și momentelor de calitate petrecute în familie.

• Activități sportive regulate, pentru dezvoltarea unui stil de viață sănătos în propria sală de sport

• Proiecte creative, ateliere și activități practice, care stimulează curiozitatea și creativitatea

• Consiliere și susținere socio-emoțională săptămânală, pentru dezvoltarea echilibrului interior al copiilor

• O comunitate educațională construită în jurul conceptului „Educație cu noi perspective”, în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să își atingă potențialul.

Vă așteptăm cu drag în campusul Școlii și Grădiniței Româno-Americane pentru a ne cunoaște și pentru a descoperi împreună un mediu educațional în care copilul este văzut, ascultat și încurajat să își atingă potențialul.

Informații și înscrieri

Formular de înscriere: https://bit.ly/3WyoEKS

Website: www.spra.ro

Telefon: 0742 423 333

E-mail: bacau@spra.ro