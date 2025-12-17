Școala Gimnazială „Miron Costin” la ceas aniversar

Activitățile aniversare dedicate împlinirii a 55 de ani de existență și performanță ai Școlii Gimnaziale „Miron Costin” din Bacău au debutat luni, 15 decembrie, într-un cadru festiv, în Aula Universității „Vasile Alecsandri”, printr-un moment de deschidere care a reunit trecutul, prezentul și viitorul comunității școlare.

Evenimentul inaugural a adus împreună dascălii și personalul administrativ de ieri și de astăzi, foști directori ai școlii, foști elevi care, prin parcursurile lor, confirmă calitatea educațională a școlii , alături de elevii actuali, cei care duc mai departe spiritul și tradiția instituției.

Au fost prezenți reprezentanți ai autorităților locale și ai instituțiilor educaționale partenere, respectiv Consiliul Județean Bacău, prin doamna președinte, Cristina-Ionela Breahnă-Pravăț, Consiliul Local Bacău, prin domnul Răzvan Andrieș, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, prin doamna Inspector Școlar General Ana-Maria Egarmin, Universitatea „Vasile Alecsandri”, prin doamna conferențiar dr. habilitat Mâță Liliana, precum și Casa Corpului Didactic, reprezentată de doamna director Mariana Andone.

Festivitatea a fost prezentată de doamna Ramona – Elena Rotaru, care a completat atmosfera prin interpretarea unor piese muzicale. Intervențiile artistice au fost susținute de corul Școlii Gimnaziale „Miron Costin”, coordonat de prof. Macovei Daniel, precum și de elevii Ferdeș Amalia, Grama Mara și Tănase Alex-Ionuț, care au oferit momente deosebite.

Totodată, prof. Gabriela Neculcea a realizat un film de prezentare aniversar al școlii, contribuind la evidențierea parcursului și a valorilor instituției.

A doua ziua a fost dedicată reflecției și dialogului profesional, prin organizarea simpozionului, sub titlul „De la letopiseț la YouTube: școala între tradiție și inovare”, moderat de doamna prof. înv. primar Măgirescu Ionela, un cadru care a facilitat dialogul dintre tradiție și provocările educației contemporane.

În cadrul simpozionului, domnul Anton Coșa, din partea Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, a susținut comunicarea „Miron Costin: destinul cronicarului”, prof. Mariana Andone, reprezentant al Casei Corpului Didactic, a abordat tema „Tehnologia, provocare sau soluție?”, prof. Boambă Gabriela a prezentat comunicarea „Activitatea diplomatică a lui Miron Costin”, iar prof. Lupu Alexandru a propus o reflecție actuală prin tema „AI a intrat în clasă: sfârșitul temelor pentru acasă și începutul unei noi educații?”.

În cadrul discuțiilor, domnul director Boambă Călin-Leon a realizat o intervenție cu puternică valoare simbolică, trasând o paralelă între parcursul de viață al cărturarului Miron Costin și misiunea educațională a școlii, aceea de a forma oameni ancorați în valori, conștienți de trecut și responsabili față de viitor.

Un moment aparte al simpozionului l-a constituit omagierea profesorilor și angajaților școlii care s-au retras recent din activitate, doamna Ionescu Lenuța, doamna Popa Elena, domnul Damian Constantin și domnul Grigoraș Constantin, un gest de recunoaștere și respect pentru contribuția lor la formarea generațiilor de elevi și la construcția identității instituționale a școlii.

Manifestările au fost completate de un Târg de Crăciun, la care elevii, părinții și profesorii au participat activ, transformând școala într-un spațiu al bucuriei. În zilele următoare, manifestările aniversare vor continua cu o întâlnire între generații, în care foști elevi vor deveni modele și repere pentru elevii de astăzi, urmată de Gala finală a celor mai talentați elevi costinieni.

