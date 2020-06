Nemulțumit de condițiile oferite de locația pentru care plătește chirie către DJS, clubul băcăuan nu a încetat să-și caute un alt domiciliu. În cea mai optimistă variantă se speră în construirea unui sediu cu bani din fonduri europene . Alternativa ar fi chiar revenirea în spațiile pe care le deține la etajul stadionului „Municipal”

Încremeniți în Cuza Vodă

În ianuarie, la scurt timp după ce preluase funcția de director al Sport Club Municipal Bacău, Ion Șarban declara pentru „Deșteptarea”: „Problema găsirii unui nou sediu pentru clubul nostru este prioritară. Acualul nostru domiciliu este nefuncțional. Există mai multe variante pe care le voi înainta Ministerului Tineretului și Sportului și chiar Primăriei Bacău”. De atunci a trecut aproape jumătate de an. Timp în care pandemia COVID-19 a dat de mai multe ori lumea întreagă peste cap. Problematica sediului SCM Bacău nu s-a clintit însă nici măcar cu un centimetru. Cel mai vechi și mai galonat club al Bacăului continuă să domicilieze în spațiul din Cuza Vodă. Unul nefuncțional în condițiile în care acesta nu rezolvă, printre altele, nici problema spațiilor de cazare pentru sportivi și nici cea a unei cantine. Un sediu pentru care, colac peste pupăză, SCM Bacău plătește o chirie lunară. Și ca anomaliile să se țină lanț, clubul înființat în 1950 este chiriașul Direcției Județene pentru Sport, organism care se află, ca și SCM, sub pălăria Ministerul Tineretului și Sportului!

Ce zice Protocolul

Până în 2018, când s-a mutat din proprie inițiativă în sediul de pe Cuza Vodă 6, SCM Bacău a domiciliat zeci de ani buni la stadionul „Municipal”. Totul, în baza unui Protocol încheiat pe 25 februarie 1991, care poartă semnăturile autorităților de atunci (Viorel Hrebenciuc- prefect, Vasile Chițac- primar, Viorel Grigore- director DJS, Dorin Arădăvoaicei- directorul clubului) și care certifică faptul că Sport Club Bacău (cum se numea la timpul respectiv gruparea polisportivă a orașului) are drept de folosință asupra spațiilor de la etajul corpului A aflate la stadionul „23 August” (denumirea vremii). Același Protocol garanta că „Sport Club Bacău va rămâne în spațiile deținute cu birouri până la predarea la cheie a noului sediu al SC Bacău ce urmează a se construi și finanța de Primăria municipiului Bacău”. Cum un nou sediu SC/ SCM Bacău „construit și finanțat de Primărie” nu s-a (mai) realizat, pe cale de consecință, clubul rămâne de drept cu domiciliul în strada Theodor Aman 94.

Drept de folosință

Părăsirea, în urmă cu doi ani, a sediului de la stadion s-a făcut pe fondul ideii că „Municipalul” va intra într-o nouă etapă, despre care nici astăzi nu se știe cu siguranță când și ce forme va îmbrăca: demolare, modernizare, simplă consolidare? Cert este că, deși a plecat de pe „Municipal”, SCM Bacău are, în continuare, drept de folosință asupra spațiilor respective. În plus, spațiile de la stadionul „Municipal” includ bunuri cu valoare de inventar ale clubului. „Unele dintre acestea nici nu ar putea fi valorificate în altă parte- parchet, instalațiile și sistemele de utilități, uși, ferestre, mobilier etc- ele fiind dimensionate și montate pe spațiile existente. Și, ca o problemă suplimentară, cine asigură paza bunurilor de acolo aflate în inventarele noastre?”, atrage atenția directorul SCM Bacău, Ion Șarban.

Nu-i cutremură nimic

La începutul anului, SCM Bacău a încercat să revină pe „Municipal”. Nu a reușit. Nici atunci, nici mai târziu. „Revenirea în ceea ce eu numesc <vatra sportului băcăuan> reprezenta o soluție, fie ea și provizorie. Numai că, iată, ne este interzis, fie și într-o formă mai voalată, accesul în sediul nostru. Și asta chiar dacă, din păcate, nu am primit din partea Primăriei niciun răspuns oficial la solicitările noastre în această speță. Accesul ne este interzis în numele siguranței din punct de vedere seismic, deși există un document de specialitate care atestă că segmentul de stadion respectiv are același grad seismic ca multe alte clădiri din oraș, inclusiv clădirea Primăriei, adică unul care nu ar duce la prăbușirea edificiului în cazul unui cutremur mai puternic”, spune Șarban.

Promisiuni și așteptări

Din ianuarie și până acum, Ion Șarban a îmbătrânit cu câțiva ani. Dar, cu toate că și-a mai pierdut din entuziasm, directorul SCM Bacău nu a aruncat prosopul: „Nu renunțăm, chiar dacă, deocamdată, nu am avansat mai deloc. Am avut și încă mai avem așteptări mari, în ton cu promisiunile ce ni s-au tot făcut în aceste luni de zile. Privim în toate direcțiile, punem pe masă toate variantele și batem la toate ușile în speranța că în acest an aniversar pentru club, fie el și afectat de pandemie, SCM Bacău se va putea muta în casă nou. Sau, după caz, într-una veche. Important este ca sediul să fie unul funcțional, în ton cu necesitățile unui club de talia celu pe care o bună parte din specialiști l-a numit Sport Club Miracol Bacău”.

Cioc-cioc! Cioc-cioc!

În tot acest răstimp, Sport Club Municipal Bacău a bătut și la ușa Primăriei, și la cea a Ministerului de resort. Iar dintre proiectele puse pe masă niciunul nu a primit aviz favorabil. Deocamdată. S-a vehiculat la un moment dat închirierea a două nivele în cadrul unei unități școlare aflate în restrângere de activitate. Varianta a picat. S-a discutat apoi despre preluarea, în completare, a unor camere de cazare pentru sportivi. Chestiunea a rămas valabilă, dar nu s-a perfectat. A apărut și posibilitatea ca SCM să se alăture DJS în spațiile pe care aceasta le deține la sediul propriu. Cu atât mai mult cu cât, așa cum aminteam, SCM și DJS își desfășoară activitatea sub același for tutelar: MTS. Chestiunea nu a fost complet abandonată, însă nici nu a avansat în vreun fel. Și nu sunt singurele proiecte, în plan, pe lîngă o posibilă revenire pe „Municipal”, existând și visul construirii unui nou sediu din fonduri europene.

Fonduri europene?

„Noi am făcut mai multe demersuri, în speranța că, până la urmă, ne vom atinge scopul”, explică directorul SCM Bacău, Ion Șarban, care a detaliat: „Cu domnul primar Cosmin Necula am avut mai multe întrevederi pe acest subiect al sediului. La fel, și cu domnul ministru al Sportului, Ionuț Stroe. De altfel, reprezentanții Ministerului consideră că rezolvarea poate veni cu ajutorul administrației locale, aceasta fiind prima în măsură să aloce elemente de infrastructură entităților sportive, atribut acordat și de legislația în vigoare. Tot în relația cu MTS sperăm și la posibilitatea contractării unei finanțări pe fonduri europene în vederea construirii unui nou sediu, sub rezerva identificării unui teren în acest sens. Deocamdată, MTS ne-a asigurat necesarul cheltuielilor pentru plata chiriei și a utilităților aferente funcționării departamentului administrativ, rămânând însă în discuție problema cazării și mesei sportivilor de performanță”.

„Punând cap la cap toate elementele, poziția Ministerului Tineretului și Sportului în spiritul legii și a bunei practici, obligația morală și nu numai a autorităților locale de a sprijini sportul băcăuan, legătura inevitabilă dintre Primărie, Consiliul Local și clubul nostru, continuăm să abordăm o atitudine bazată pe bună credinșă, în speranța că undeva acolo sus chiar se dorește rezolvarea problemei sediului SCM Bacău” Ion Șarban, director SCM Bacău