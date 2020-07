De la 1 iulie, cel mai performant club polisportiv al județului a început operațiunea de igienizare și modernizare a spațiilor pe care le deține de aproape 30 de ani la stadion. În paralel, gruparea condusă de Ion Șarban păstrează și sediul de pe Cuza Vodă.

6 ianuarie 2020. Proaspăt instalat în funcția de director al Sport Club Municipal Bacău, Ion Șarban acordă un interviu Deșteptării: „Cel mai tare mă doare problema legată de sediul clubului. Noi am plecat anul trecut de la stadion, «casa noastră» din toate timpurile, mutându-ne într-un sediu nefuncțional. Aici, la sediul de pe Cuza Vodă nu avem condiții de cazare și masă decente și, în plus, plătim chirie. Nu-i în regulă. (…).

Pentru început, o variantă ar fi și revenirea la vechiul sediu, cel de la stadion. Am discutat această problemă și cu colegii mei antrenori și marea majoritate sunt de acord că sediul de la stadion reprezintă o locație mult mai potrivită decât cea în care funcționăm momentan. Și din punct de vedere logistic e o variantă convenabilă deoarece majoritatea bazelor care deservesc secțiile clubului nostru- mă refer la tenis, la lupte, la atletism, la înot și la sărituri în apă- sunt în apropierea stadionului «Municipal»”.

1 iulie 2020. SCM Bacău a revenit pe „Municipal”. Iar spațiile pe care SCM le deține în corpul A ale stadionului în baza unui Protocol încheiat cu autoritățile locale pe 25 februarie 1991 s-au transformat într-un autentic șantier. Se văruiește, se mută piese de mobilier, se reamenajează. Cei 3 D (dezinfecție, dezinsecție, deratizare) nu lipsesc. După cum nu lipsește nici entuziasmul oamenilor din club: „Bine că ne-am întors, în sfârșit, acasă”.

Directorul Ion Șarban punctează:

De fapt, noi nu am plecat cu adevărat niciodată de aici. Dovadă că majoritatea bunurilor noastre au rămas la stadion. Părăsirea temporară a acestor spații a avut ca fundal un proiect legat de modernizarea/ refacerea «Municipalului». Având în vedere că acest proiect a intrat, ca să-i spun așa, în conservare, am revenit la matcă. Și am făcut acest lucru după ce am discutat cu autoritățile locale și după ce firma de pază și protecție și-a încheiat contractul. Când cei de la pază ne-au înapoiat lanțul, lacătul și cheia, ne-am întors la ceea ce toți din club numesc «casa» noastră”.