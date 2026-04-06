Schimbări pentru viitorii șoferi: unii candidați ar putea scăpa de proba teoretică la permis

Viitorii șoferi ar putea beneficia de o procedură simplificată pentru obținerea permisului de conducere la anumite categorii, după ce Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a pus în dezbatere publică un proiect de ordin care modifică regulile de examinare. Propunerea vine în aplicarea unei legi adoptate de Parlament la finalul anului 2025 și vizează scutirea unor candidați de susținerea probei teoretice.

Legea nr. 240/2025, intrată în vigoare pe 27 decembrie anul trecut, stabilește că anumite persoane care au deja experiență la volan pot fi scutite de examenul teoretic atunci când solicită obținerea altor categorii de permis. Pentru ca această măsură să devină aplicabilă, MAI propune modificarea Ordinului nr. 268/2010, care reglementează procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

Cine ar putea fi scutit de examenul teoretic

Potrivit proiectului, proba teoretică nu ar mai trebui susținută în mai multe situații, dacă sunt îndeplinite anumite condiții de experiență:

Categoria B – pentru persoanele care dețin deja permis categoria B1 , obținut la 16 sau 17 ani, și care au cel puțin un an de experiență la volan ;

– pentru persoanele care dețin deja permis , obținut la 16 sau 17 ani, și care au cel puțin ; Categoria A2 – pentru cei care au permis categoria A1 și minimum doi ani de experiență ;

– pentru cei care au permis și minimum ; Categoria A – pentru conducătorii care au permis categoria A2 și cel puțin doi ani de experiență ;

– pentru conducătorii care au permis și cel puțin ; Categoria A sau A2 – pentru persoanele care aveau permis categoria B la data de 27 decembrie 2025 și care pot demonstra că au absolvit cursurile teoretice și practice pentru categoria dorită.

În prezent, procedura generală pentru obținerea permisului presupune susținerea a două probe, în această ordine: proba teoretică (sala) și proba practică (traseul), desfășurate în zile diferite.

Cum se va face programarea la examen

Conform proiectului de ordin, atât candidații care promovează proba teoretică, cât și cei scutiți de susținerea acesteia, vor putea fi programați direct la proba practică, în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitărilor.

De asemenea, participarea la proba practică va fi posibilă pe toată durata de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică urmat la școala de șoferi.

Măsura nu este încă în vigoare

Proiectul de ordin se află în prezent în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne. Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie semnat de ministrul de resort și publicat în Monitorul Oficial.

Dacă va fi adoptată, măsura ar putea simplifica traseul către obținerea unor categorii de permis pentru șoferii care au deja experiență la volan, reducând etapele birocratice ale procesului de examinare.