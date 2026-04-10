Scalco Vasile, de la CSM Bacău, vicecampion de box la Cupa României de Seniori

Cupa României de Seniori de la Brăila, care s-a disputant între 30 martie și 4 aprilie și care a strâns la start 60 de pugiliști, s-a încheiat cu un rezultat la limită pentru sportivul Scalco Vasile de la CSM Bacău, care a obținut locul 2 într-o finală cu un sportiv foarte bine cotat, Preda Adrian, vicecampion european. Sportivul legitimate la CSM Bacău este pregătit de antrenorul Marius Ciocan.

„Acest rezultat ne motivează să muncim și mai mult pentru următoarea competiție, unde ne dorim aurul. Mă bucur enorm pentru Vasile – a evoluat foarte mult și a devenit mai puternic, mai „bărbat”, ținând cont că are doar 20 de ani și a concurat cu seniori experimentați. Este un progres remarcabil, iar anul acesta va reprezenta România și clubul CSM Bacău la Campionatul European U23, unde va boxa la categoria lui de vârstă, precum și la alte turnee internaționale importante.

Sunt mândru de el și de parcursul lui! Pe această cale vreau să mulțumesc: Clubul Sportiv Municipal Bacău pentru tot sprijinul acordat, domnului primar Lucian Daniel Stanciu Viziteu și domnului administrator public Ciprian-Octavian Pistea pentru susținere și pentru faptul că sunt alături de noi, multumim Primăriei și Consiliului Local Bacău. Mulțumesc Federației Române de Box si întregului staff, Cristian Nechita, Erwa Al Nablsi, Cristian Adrian Olteanu, Florin Todica, domnului secretar general FRB, Daniel Ion și maestrului George Pertea pentru sprijinul constant și pentru că a fost mereu alături de noi.

Mulțumesc prietenilor și partenerilor care mă susțin și au fost alături de mine în toate proiectele mele — fără ajutorul lor nu ajungeam aici. Drumul nostru continuă! Muncim să urcăm cât mai sus, iar visul nostru este participarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028”, a declarat antrenorul băcăuan Marius Ciocan.