Satul Coman, comuna Sănduleni – fără apă potabilă de zile întregi

Vă scriu în numele locuitorilor din satul Coman, comuna Sănduleni, pentru a vă semnala o situație extrem de gravă: de vineri, localitatea este complet fără apă. De mai multe zile, oamenii – inclusiv copii și bătrâni – sunt nevoiți să se descurce fără apă potabilă, ceea ce le pune viața și sănătatea în pericol.

Din păcate, nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Lipsa apei a devenit o problemă repetată, iar primăria nu oferă soluții concrete, ba chiar pare să încerce să ascundă gravitatea situației.

Consider că această problemă reprezintă un pericol real pentru sănătatea publică și ar trebui sesizată Direcția de Sănătate Publică (DSP), deoarece afectează direct condițiile minime de igienă și trai ale locuitorilor.

Dețin fotografii și filmări care demonstrează situația din teren și sunt dispus să le pun la dispoziția redacției pentru documentare.

Vă rog respectuos să mediatizați urgent cazul, pentru ca autoritățile competente să ia măsuri și oamenii din satul Coman să poată avea din nou acces la apă potabilă.

Cu stimă,

Chesches Lucian

Satul Coman, comuna Sănduleni

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!