Sărituri în apă: Costa Popovici, „CSMeul” de aur, argint și bronz

Rezultatele internaționale obținute între 2023 și 2025 îl creditează pe campionul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău drept cel mai performant sportiv al Bacăului în ultimele două decenii

În toamna lui 2022, când încă avea doar 33 de ani, Constantin Popovici se afla mult mai aproape de retragerea din activitate decât acum, când se pregătește să aniverseze 37 de ani. Un paradox? Mai degrabă un concurs de împrejurări. În toamna lui 2022, Costa, care venea după un titlu continental cucerit la aceeași ediție a Europnelor la care se lansase cu aur și David Popovici, acuza o accidentare sâcâitoare și o relație contondentă cu antrenorul de la Steaua București, clubul său la acea vreme. Situația era una de aut aut pentru săritorul în apă. Ori se lăsa, ori își căuta un nou antrenor. Alergic la gândul retragerii, Costa l-a contactat pe Adrian Gavriliu:

„Aș vrea să lucrăm împreună, Adi. Vreau să vin la CSM Bacău, să fii antrenorul meu. Crezi că se poate?”. De putut, s-a putut. Dar nu a fost ușor. Chiar deloc. Mai ales că a trebuit achitată o clauză către Steaua. O clauză al naibii de piperată. Iar din rațiuni de ordin legal, banii nu aveau cum să vină de la CSM Bacău. „O parte din bani au fost dați de Costică, iar o parte am suportat-o eu, din buzunarul propriu. Problema e că nu aveam banii aceștia la vremea respectivă, iar Florin Grapă, Dumnezeu să-l odihnească, s-a oferit să mi-i împrumute. Ba chiar a insistat să o facă; un gest foarte frumos, cu atât mai mult cu cât acest gest a fost făcut, practic, de pe patul de moarte”, a mărturisit, ulterior, Adrian Gavriliu, care a concluzionat: „Fără sprijinul lui Florin Grapă, poate că nici nu s-ar fi putut realiza transferul lui Constantin Popovici la Bacău”. Pierderea ar fi fost mare, trebuie să o recunoaștem.

Mai ales văzând câte reușite a avut Costa în numele Bacăului și a CSM-ului din 2023 încoace. De altfel, multitudinea de succese internaționale obținute între 2023 și 2025 îl creditează pe campionul antrenat de Adrian Gavriliu la CSM Bacău drept cel mai performant sportiv al Bacăului în ultimele două decenii. Și vorbim nu numai despre un sport extrem- sărituri în apă de la mare înălțime (platforma de 27 metri, echivalentul unui bloc cu zece etaje) și ci și extrem de spectaculos și popularizat în întreaga lume. Numai că la finalul lui 2022, atunci când Adi Gavriliu și Costa Popovici și-au dat mâna, parafând o înțelegere ce avea să se dovedească de aur, argint și bronz, nimic din ce avea să vină nu părea cert. Existau, totuși, unele garanții. Pe de o parte, ochiul lui Gavriliu:

„Am mare încredere în Costică. Știu că va face performanță de cel mai înalt nivel la CSM, iar Bacăul se va putea mândri cu un sportiv cu mare vizibilitate la nivel mondial”. Iar pe de altă parte, voința de fier a lui Popovici: „Deși sunt bucureștean, eu aici, la Bacău, am început săriturile în apă. În plus, chiar și când eram legitimat la Steaua, veneam și mă antrenam în Bacău. Cu Adi Gavriliu mă cunoșteam de mai multă vreme, iar când s-a oferit posibilitatea de a veni la CSM Bacău nu am stat pe gânduri. Aș vrea să se știe că banii nu au contat. Cei de la Steaua au venit cu o contra-ofertă pentru a mă păstra, au invocat și clauza din contract care era substanțială financiar, însă eu le-am explicat că pentru mine primează performanța. Sunt fericit că am venit la CSM Bacău, unde am toate condițiile pentru a ridica și mai mult ștacheta”. Și „CSMeul” a ridicat-o.

La finalul lui mai 2023, Constantin Popovici a cucerit, în premieră, Cupa Mondială la high diving, la Fort Lauderdale, în Statele Unite ale Americii. Și a făcut-o punându-și, la propriu, semnătura, pe spectaculozitatea întrecerii, de vreme ce a reușit cea mai dificilă săritură a Cupei Mondiale: stând pe mâini înapoi, triplusalt și jumătate, triplu șurub în poziția echer. „My signature”, a zâmbit Costa, care a continuat să dea autografe la scară mondială. Iar în august 2023 a venit titlul suprem: cel de campion al lumii la high diving cu prilejul Campionatului Mondial de Natație din Japonia, competițial la care a clacat celălalt Popovici, David. „România continuă să triumfe cu Popovici. Dacă nu e David, atunci este Constantin”, a fost ecoul presei internaționale.

Dar ecourile erau departe de a se stinge. Sportivul pregătit de Adrian Gavriliu a mai reușit o premieră în sezonul 2023. Un sezon 2023 încheiat în… ultimul weekend din ianuarie 2024, atunci când, la Auckland, în Noua Zeelandă, Constantin Popovici a devenit primul român din istorie laureat cu Trofeul King Kahekili destinat câștigătorului Red Bull Cliff Diving World Series, întrecere care adună, la fiecare etapă, fie că se dispută la Paris ori Polignano a Mare, Atena ori Boston, El Nido, în Filipine sau Takachiho, în inima Japoniei, zeci de mii de fani veniți din toate colțurile lumii.

„Mi-am îndepllnit un vis”, spunea Costa în calitate de câștigător al Red Bull Cliff Diving. Și pentru că visele nu mor întotdeauna în zori- chiar dacă vorbim de zorii anului 2024- Popovici a continut să viseze cu ochii larg deschiși. Deschiși către o nouă Cupă Mondială, cea din Bahrain 2024. Și către un nou titlu în Red Bull Cliff Diving, de data aceasta de vice-campion, de asemenea anul trecut. Iar vara care tocmai s-a încheiat l-a găsit pe Costa Popovici mai întâi pe treapta a treia a Campionatului Mondial de Natație, derulată în iulie, în Singapore și apoi în postura de medaliat cu argint la Cupa Mondială găzduită de localitatea italiană Porto Flavia în ultimele zile ale lui august. Aflat aproape de retragerea din activitatea competițională în toamna lui 2022, Constantin Popovici s-a dovedit în ultimii ani un ambasador de mare succes al Bacăului și al României în întreaga lume. Un „CSMeu” adevărat. De aur, argint și bronz.