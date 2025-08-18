Sărbătoare cu premieri la Orbeni

Sala Centrului pentru Tineret din comuna Orbeni, s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru publicul venit să asiste la evenimentul organizat duminică, 17 august, de către Primăria si Consiliul Local Orbeni.

În locul Festivalului Grâului, cel tradițional organizat de ziua comunei, comunitatea Orbeană a sărbătorit altfel. Bugetul fiind foarte restrâns, sumele alocate ediției a V–a a Festivalului Grâului la Orbeni au fost direcționate către investițiile aflate în curs de execuție. Însă, primarul Costache Popa, a găsit soluții pentru a-i premia pe cei mai merituoși copii ai comunei, cei mai silitori elevi, cei mai muncitori și perseverenți copii, cei care au obținut rezultate remarcabile la învațatură și care au avut un comportament exemplar, dând dovadă de o bună conduită la școală și în societate.

Este un mod de a-i motiva și a-i îndemna pe ceilalți copii, care nu au reușit până acum, să învețe mai cu râvnă, să trateze cu mai multă seriozitate învățarea de carte, să fie cuviincioși si să aibă o buna purtare față de cadrele didactice, de părinți și de toți cei care îi educă.

Cu diplome si medalii au fost răsplătite si cadrele didactice care au condus copiii orbănarilor spre succesul lor la învățătură.

Nici seniorii care au împlinit 50 de ani de căsnicie nu au fost uitați. Acestora li s-a cântat „Mulți ani trăiască” și li s-au oferit diplome, flori și mici daruri în bani.

De asemenea, domnul primar, a luat în considerare participarea cu succes a copiilor din Orbeni si Scurta, la activitățile ansamblului „Spic de grâu”, care anul acesta a împlinit 6 anișori. Realizările membrilor acestui ansamblu se pot vedea în postările din social media si pe canalul de YouTube, în emisiunile de televiziune, în multitudinea de diplome, premii și trofee obținute la concursuri și festivaluri de gen.

Programul a început cu o slujba religioasă oficiată de preoți din comună.

În deschiderea spectacolul grupul vocal „Spic de grâu” a interpretat „imnul” comunei cu același nume, compus de Maria Șalaru.

Pe lângă celelalte activitățile pe care le desfășoară, doamna Maria pregătește și copii ai căror părinți au plecat la muncă în străinătate. Printre aceștia sunt si Loredana, Iustina și Teodora Bujor. Duminică, 17 august, familia Bujor din Ardeoani județul Bacău, aflându-se în vacanță în țară, au poposit și la Orbeni. Deși născute în Italia, fetițele au cântat alături de mama lor, un cântec din repertoriul Mariei Șalaru, „Veniți românași acasă”, dovedind că au învățat nu numai să vorbească corect românește, dar să și cânte în grai moldovenesc. De altfel, ele reprezintă cu cinste folclorul muzical si portul moldovenesc din zona Bacăului, la evenimentele culturale din zona de nord a Italiei, respectiv Cremona, Torino, Milano, ca membre ale ansamblului „Trăistuța”, înființat si condus de Ecaterina Pîslariu,

Au cântat apoi: Eva Butacu, Ilinca Comănici, Darius Dumitrache, Sofia Dumitrache, Ilinca Drăgușin, Delia Dumitru, Alesia Comănac, Maria Mîndrișoru, Sofia Angheluță, Antonia Angheluță, Maria Tiliță, Nicu și Ariana Cojocaru, Denis Sabău, Mara Rău, Eduard Pavel, Bianca Vrînceanu, dar și cele mai fragede „spice” Bianca Spătaru, Maia Cleanu, Claudia Spătaru și Rareș Mereuță.

Spectacolul a fost prezentat de Mara Rău și Eduard Pavel.

Au fost prezente și oficialitățile județene, deputatul Costel Dunava – fiu al comunei Orbeni, prefectul județului Bacău Claudiu-Augustin Ilișanu și Inspectorul Școlar General- doamna Ana Maria Egarmin.

Fapt rar întâlnit la politicieni, domniile lor au urmărit până la final, cu bucurie si admirație spectacolul oferit de membrii ansamblului „Spic de grâu”, condus de interpreta de folclor, profesoară de canto la Școala Populară de Arte și Meserii Bacău, doamna Maria Șalaru.

Pe lângă diplome, medalii si premii în bani, copiii si toți participanții s-au bucurat si de produsele de panificație oferite de „Pambac” Bacău.

Sponsori: Marin Mihai – Hidroconstrucția, Silvian Paduraru – SC Servrut SRL , Romeo Păduraru – SC Moldinstal Moinești, Nicu Șerban -SC Interagroaliment SRL, Dănuț Degeratu – Pambac SA.

1 de 4