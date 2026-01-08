Sărăcire prin impozitare?

De la 1 ianuarie, românii se trezesc din nou cu nota de plată mărită, sub forma unor impozite crescute abrupt, anunțate pe jumătate și explicate și mai puțin. Guvernul a comunicat public că impozitul pe apartament va crește cu 80%, dar a omis un detaliu esențial: au fost eliminate reducerile aplicate locuințelor vechi.

În realitate, pentru mulți proprietari, majorarea nu mai este de 80%, ci ajunge chiar și la 200%. Această diferență nu este una tehnică sau minoră, ci una care lovește direct în bugetul oamenilor obișnuiți. Vorbim de apartamente cumpărate cu sacrificii, de locuințe în care trăiesc pensionari sau familii care nu au altă formă de avere.

A prezenta o creștere „temperată”, când în fapt impactul este dublu sau triplu, este cel puțin lipsit de onestitate față de contribuabili. La fel de gravă este situația impozitelor pe autoturisme. Introducerea unei așa-zise taxe de mediu a dus la creșteri halucinante: un impozit anual de aproximativ 200 de lei a ajuns să depășească 2.500 de lei.

Pentru foarte mulți români, mașina nu este un lux, ci o necesitate — pentru a ajunge la muncă, la medic sau pentru a-și duce copiii la școală, mai ales în zonele unde transportul public este deficitar sau inexistent. Toate aceste majorări par să fie direcționate exclusiv către cei cu venituri mici și medii.

Un apartament și o mașină nu înseamnă bogăție, ci minimul decent pentru un om care a muncit o viață și a plătit taxe constant. În schimb, cei care abia reușesc să se mențină la suprafață sunt puși să acopere găurile bugetare prin impozite disproporționate și greu de suportat. În mod paradoxal, la celălalt capăt al societății, se vorbește despre reduceri de taxe, facilități fiscale și chiar despre eliminarea unor impozite pentru marile companii. Mesajul transmis, voit sau nu, este că povara trebuie dusă de cei mulți, nu de cei puternici economic.

Această politică fiscală nu face decât să adâncească prăpastia dintre cetățeni și stat. Nu vreau să cred în conspirații și nici în scenarii alarmiste. Dar nu pot să nu observ că, pas cu pas, deciziile luate par să ducă la o sărăcire forțată a românilor de rând. Iar atunci când oamenii ajung să muncească doar ca să plătească taxe tot mai mari pentru lucruri elementare, problema nu mai este una contabilă, ci una profund socială și morală.

Emanoil P.