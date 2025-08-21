Șapte școli din Bacău își pierd personalitatea juridică și devin structuri ale altor unități de învățământ

Șapte școli gimnaziale din județul Bacău vor funcționa, din noul an școlar, ca structuri arondate altor unități de învățământ, în urma procesului de reorganizare prevăzut de Legea nr. 141/2025, a anunțat Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Bacău.

Concret, Școala Gimnazială „Nicu Enea” Bacău va fi preluată de Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, iar Școala Gimnazială „Alexandru Sever” Moinești va intra în subordinea Școlii Gimnaziale „Tristan Tzara” din același municipiu.

Totodată, Școala Gimnazială Plopu va deveni structură a Școlii Gimnaziale nr. 2 Dărmănești, iar Școala Gimnazială nr. 1 Slobozia va fi arondată Școlii Gimnaziale „George Apostu” Stănișești.

În Buhuși, Școala Gimnazială „Mihail Andrei” trece în subordinea Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare”, iar Școala Gimnazială Horgești va fi administrată de Școala Gimnazială Răcătău. De asemenea, școala gimnazială din Oituz va fi integrată unei unități similare din comună.

„În urma reorganizării, elevii își vor continua activitatea în aceleași clădiri. Nu vor exista relocări, iar procesul instructiv-educativ se va desfășura în mod normal”, a declarat pentru AGERPRES inspectorul școlar general al ISJ Bacău, prof. Ana-Maria Egarmin.

Potrivit conducerii ISJ, reorganizarea are în vedere eficientizarea rețelei școlare și nu va afecta în niciun fel desfășurarea activității educative a elevilor.