Săptămâna Europeană a Mobilității: 16-22 septembrie 2025

Săptămâna Europeană a Mobilității (SEM), cea mai importantă campanie de pe continentul european in scopul promovarii mobilității urbane durabile, va avea loc în perioada 16-22 septembrie 2025.

Organizată anual de către Comisia Europeană, Săptămâna Europeană a Mobilității promovează un transport urban mai inteligent și mai curat. În timp ce obiectivele de mediu și de reducere a congestiei urbane au ocupat în mod tradițional un loc central, ediția din 2025 evidențiază modul în care mobilitatea activă poate îmbunătăți semnificativ bunăstarea fizică și mentală, reducând povara asupra sistemelor de sănătate publică si îmbunătățind calitatea vieții pe întreg continentul.

În timp ce orașele din intreaga Europa se pregătesc pentru Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 (16-22 septembrie), campania din acest an pune în lumină unul dintre cele mai puternice, dar trecute cu vederea, beneficii ale mobilității durabile: sănătatea umană. Sub tema „Mișcă-te mai bine, trăiește mai sănătos”, inițiativa de o săptămână încurajează cetățenii să înlocuiască călătoriile mașina cu alternative active, cum ar fi mersul pe jos, mersul cu bicicleta și transportul public.

Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 promovează beneficiile pentru sănătate ale călătoriilor active. Călătoriile active: o rețetă pentru o sănătate mai bună.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, inactivitatea fizică este unul dintre principalii factori de risc pentru mortalitatea globală. Înlocuirea transportului motorizat cu mersul pe jos sau cu bicicleta pentru călătorii scurte poate contribui substanțial la atingerea celor 150 de minute recomandate de activitate fizică moderată pe săptămână.

Beneficii pentru sănătate ale călătoriilor active:

Sănătate cardiovasculară: Mersul pe jos și cu bicicleta în mod regulat reduc riscul producerii bolilor de inimă și accidentelor vasculare cerebrale.

Gestionarea greutății corporale: Călătoriile active ajută la combaterea obezității și a bolilor asociate, cum ar fi diabetul de tip 2.

Bunăstare mintală: Activitatea fizică a fost asociată cu rate mai mici ale depresiei și anxietatii.

Sănătate respiratorie: Reducerea utilizării mașinilor reduce poluarea aerului;

În acest an, în întreaga Europă, se așteaptă ca peste 2.000 de orașe să participe la acest eveniment, lansând inițiative care să promoveze transportul activ. Acestea includ zone temporare fără mașini, piste de biciclete temporare, festivaluri stradale cu tematică de sănătate.

Municipalitățile pot găzdui, de asemenea, plimbări ghidate și tururi cu bicicleta, concepute pentru a inspira cetățenii să își reimagineze modul în care se deplasează prin spațiile urbane.

Investițiile în infrastructură și politici care susțin transportul activ nu sunt doar benefice pentru sănătatea individuală – sunt esențiale pentru reziliența sănătății publice.

Acestă campanie reprezintă un apel la acțiune pentru toți cetățenii europeni, iar Săptămâna Europeană a Mobilității 2025 oferă o oportunitate interesantă pentru orașe, companii și persoane fizice de a se reuni și de a lua măsuri colective pentru a aborda provocările mobilității urbane. Fie că optează pentru alternative de transport mai ecologice, pledează pentru politici mai bune sau pur și simplu merg pe jos sau cu bicicleta mai des, fiecare acțiune contează în crearea unui viitor urban mai sustenabil și mai conectat.