Sanity, absolvire în casă nouă, începuturi mărețe pentru viitorii profesioniști în sănătate

Bacăul respiră, din această vară, aerul performanței și al excelenței educaționale! Marți, 12 august, peste 230 de elevi au trăit emoția supremă a probei scrise a examenului de absolvire la specializarea „Asistent medical generalist”, în cel mai nou și modern sediu al Școlii Sanitare Postliceale Sanity, pe str. Republicii nr. 110 (Academy Sanity).

Momentul a fost cu atât mai special cu cât 27 dintre candidați au susținut examenul în limba italiană, la finalul unei experiențe educaționale unice în România – trei ani de pregătire intensă, în parteneriate internaționale, pentru o carieră de succes în Italia sau oriunde în lume.

Școala Sanity nu se oprește aici: pe lângă specializarea de „asistent medical generalist”, continuă cu mândrie tradiția în „asistent medical de farmacie” și „asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare”, fiind parte dintr-un consorțiu educațional de elită, alături de unitățile din Comănești și Onești. În noul proiect Academy Sanity, vor prinde contur și alte specializări noi, inclusiv programe de studii superioare, menite să ofere elevilor și studenților o pregătire completă și diversificată.

O clădire gândită pentru viitor



Deși lucrările de amenajare sunt aproape finalizate, primul nivel al noului sediu a fost deja inaugurat cu această ocazie. Vorbim despre săli de curs luminoase, laboratoare dotate la standarde europene și, în plus, spații de cazare moderne, concepute pentru a oferi elevilor un mediu complet de învățare și confort. Designul inovator – cu pereți de sticlă și structuri mobile – oferă transparență totală și flexibilitate, reflectând deschiderea Sanity către noile tendințe educaționale.

Dar viziunea merge mai departe: Asociația pentru Promovarea Învățământului European (A.P.I.EU) își propune accesarea nivelului universitar în domeniul asistenței medicale, dar și dezvoltarea unor programe educaționale interdisciplinare, creând un centru academic de referință în regiune.

Educație cu vocație și investiție în oameni



Examenul s-a desfășurat sub supravegherea strictă a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bacău și ai Ministerului Educației, într-un cadru impecabil organizat.

Prof. Dr. Lăcrămioara Mocanu, președinta A.P.I.EU, subliniază cu pasiune:



„Anual, sute de tineri au șansa de a deveni asistenți medicali, într-un cadru care se adaptează mereu cerințelor pieței muncii. Dotările sunt moderne și costisitoare, dar absolut necesare. Evoluția nu este un capriciu, ci o necesitate. Noi creăm spații inspiraționale, aducem profesori cu vocație și asigurăm facilități demne de secolul XXI.”

Porțile Sanity sunt larg deschise

În timp ce absolvenții se pregătesc pentru susținerea lucrării de diplomă, perioada de înscrieri continuă în Bacău, Onești și Comănești. Familia Sanity își întâmpină viitorii elevi cu promisiunea unei formări de excepție, într-un mediu modern, prietenos și orientat spre performanță.

Școala Sanitară Postliceală Sanity – Academy Sanity – aici, viitorul tău în domeniul sănătății și al noilor specializări academice începe cu încredere, excelență și… o casă nouă!