La data de 12 ianuarie a.c., poliţiştii Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti au efectuat percheziţii domiciliare pe raza comunei Sănduleni, la persoane bănuite de comiterea infracţiunii de furt calificat. Din cercetările poliţiştilor a rezultat că în perioada 04-07 ianuarie a.c., persoane necunoscute ar fi sustras bani, respectiv 1800 franci elveţieni şi 1300 lei, dintr-o locuinţă din comuna Sănduleni. În urma percheziţiilor efectuate au fost identificaţi doi tineri de 19 ani, ambii din comuna Sănduleni, bănuiţi de comiterea faptei. Prejudiciul a fost recuperat integral şi predat persoanei vătămate. În cauză s-a dispus continuarea cercetărilor faţă de cei doi tineri, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de furt calificat.

