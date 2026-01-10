Sănătatea pe abonament: bolnavii cronici, lăsați pe jumătate în afara sistemului

Vă scriu din postura unui simplu cetățean al Bacăului, unul dintre mulții care privesc cu nedumerire noile schimbări anunțate în sistemul public de sănătate, aplicabile de la 1 ianuarie 2026.

Am aflat că, începând cu această dată, doar pacienții cu cancer, HIV/SIDA și tuberculoză vor mai beneficia de asigurare fără plata contribuției și de acces complet la serviciile medicale decontate de CNAS. În schimb, oameni care suferă de diabet, boli cardiovasculare, care fac dializă, au boli rare sau au trecut prin transplant nu vor mai fi considerați automat asigurați. Dacă nu pot plăti contribuția anuală de 2.430 de lei, aceștia vor primi gratuit doar tratamentele strict legate de programul național în care sunt înscriși.

Ca băcăuan, dar mai ales ca om, nu pot să nu mă întreb: ce se întâmplă cu restul problemelor medicale ale acestor pacienți? Un diabetic fără venituri, care face o pneumonie, un bolnav cardiac care are nevoie de investigații în afara programului, un pacient dializat care se îmbolnăvește de altceva – vor fi ei tratați sau vor fi trimiși acasă pe motiv că nu au plătit?

Suma de 2.430 de lei pe an poate părea rezonabilă pe hârtie, dar pentru mulți dintre cei bolnavi cronic, fără loc de muncă sau cu pensii modeste, ea este pur și simplu imposibil de achitat. Practic, li se spune: boala dumneavoastră e recunoscută, dar numai atât. Pentru restul, descurcați-vă.

Nu contest nevoia de ordine și de finanțare corectă a sistemului, dar mă întreb dacă nu cumva, în goana după cifre, pierdem din vedere tocmai esența medicinei: grija față de om. Sănătatea nu este un abonament opțional și nici o taxă de confort, ci o necesitate vitală.

Poate că aceste întrebări ar merita un răspuns clar din partea autorităților, înainte ca noile reguli să transforme boala într-un lux și siguranța medicală într-un privilegiu.

Cu respect,

Un băcăuan nedumerit