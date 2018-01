Euroii s-au tot adunat la loto, însă, fără ca vreun norocos să și-i adjudece, astfel încât, în prezent, numai potul cel mare de la jocul Joker a ajuns să depășească, atenție!, 3 milioane de euro. Mai exact, s-a strâns un report cumulat de 3,2 milioane de euro. Numai că, iată!, și la 6 din 49, cel mai popular joc, încă, de tip loterie organizat de stat, s-a înregistrat un pot de …peste 1,4 milioane de euro. Și asta după ce numai luna trecută, adică, pe 3 decembrie, un jucător s-a trezit mai bogat cu 1,37 milioane de euro, evident, nimerind combinația de numere premiată la categoria I a jocului. Or, să fim cinstiți, aceste sume, în mod evident, le-ar lua ochii, măcar, dacă nu și mintea, oricărui român. Prin urmare, cred că merită măcar să visați o dată în viață la … a deveni milionar peste noapte și apoi, de ce nu?, să și încercați, jucând cu măsură, responsabil la loto. Prima „ofertă” e nu mai departe de … azi, joi 18 ianuarie, când vor fi programate obișnuitele extrageri loto la 6/49, Joker și 5/40. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.