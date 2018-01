Astăzi, 17.01.2018 018, de la ora 16.00, s-a desfășurat ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, urmată de o videoconferință susținută de Secretarul de Stat, comisar șef de poliție Mihai Dan Chirică, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Tema ședințelor a constituit-o pregătirea în vederea intervenției operative pentru diminuarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice periculoase prognozate pentru următoarele 24 de ore. La nivelul județului Bacău, este emisă avertizare de Cod galben și Cod portocaliu în perioada 17.01.2018 ora 14.00 – 18.01.2018, ora 22.00, fenomenele vizate fiind intensificări ale vântului, ninsori însemnate cantitativ, strat de zăpadă consistent și depuneri de polei. Atenționarea meteorologică Cod portocaliu emisa de Administrația Națională de Meteorologie, este valabilă pentru intervalul 18.01.2018, ora 01.00 – 18.01.2018, ora 17.00, perioadă în care sunt prognozate vânt puternic, depășind, la rafală , 50-85 km/h, depuneri de zăpadă în strat variabil între 8 și 12 cm, polei și ninsori viscolite. Pe toată perioada avertizării de Cod portocaliu, președintele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefect al județului Bacău, doamna Maricica Luminița Coșa, a dispus instituirea serviciului de permanență la sediul primăriilor pentru asigurarea unui management adecvat al situațiilor de urgență potențial generate de fenomenele meteorologice vizate. Pe drumurile de pe raza județului Bacău se acționează cu material antiderapant și utilaje pentru degajarea zăpezii, acolo unde situația o impune. De asemenea, la centrele din Bacău, Onești, Moinești, sunt constituite detașamente pentru intervenție operativă, în caz de nevoie, pentru protejarea sau salvarea, după caz, a populației, păsărilor, animalelor și bunurilor. Sunt constituite filtre în zonele vizate pentru verificarea acțiunilor întreprinse de utilajele de deszăpezire și pentru dirijarea traficului rutier în vederea evitării accidentelor. Se întreprind măsuri de monitorizare și intervenție pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, dar și pentru identificarea persoanelor afectate pentru acordarea sprijinului necesar. Sunt pregătite echipe de intervenție pt remedierea eventualelor defecțiuni privind

alimentarea cu curent electric. Cetățenii sunt rugați să se asigure privind condițiile de călătorie și să adapteze viteza de circulație rutieră în mod corespunzător. Spre seara zilei următoare fenomenele hidrometeorologice se vor diminua.

