– în Bacău, TOȚI medicii au semnat contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate s-a încheiat. În Bacău, toți medicii de familie au semnat aceste contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS), chiar dacă, la începutul lunii, unii dintre ei au declarat că vor refuza să semneze, urmare a unui protest generalizat la nivel național. „La noi nu mai sunt probleme. Toți cei 276 de medici de familie din întreg județul au semnat actele adiționale la contract, valabile până pe 31 martie, inclusiv cei care inițial au refuzat acest lucru. E drept că în continuare aceștia au anumite revendicări, cer finanțarea sistemului și debirocratizarea lui, dar au promisiuni că vor fi ascultați și ajutați. Au semnat toți pentru că altfel nu își mai puteau continua activitatea pentru că noi nu puteam să le decontăm serviciile medicale prestate, fără a avea un contract semnat la bază.”

Marius Savin, președinte – director general CJAS Bacău Reamintim că, încă din prima zi lucrătoare a noului an, medicii de familie au anunţat că îşi vor continua protestul început din toamna trecută și că urmau să ofere asiguraților doar consultații pro bono în cabinete, dar că nu vor emite nicio trimitere sau rețetă compensată, ci doar rețete simple. Ei au adus acuzații faţă de birocraţia din sistemul medical, care le-ar îngreuna activitatea medicală, dar și față de subfinanțarea din sistem.

