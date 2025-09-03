S-a inaugurat Școala din Filipești

Comunitatea din comuna Filipești a avut un moment de sărbătoare odată cu inaugurarea Școlii din satul Filipești, după ample lucrări de renovare și modernizare, eveniment care a avut loc miercuri, 3 septembrie.

Clădirea școlii, inaugurată în 1921, a fost timp de peste un secol locul unde generații întregi au descoperit tainele învățăturii. De la ultima extindere, care a avut loc în 1971, au trecut mai bine de cinci decenii, iar nevoia de reabilitare era una firească și așteptată de întreaga comunitate.

Prin finanțarea obținută pentru proiectul „Creșterea Eficienței Energetice la Școala din satul Filipești, comuna Filipești, județul Bacău” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), școala a fost transformată într-o clădire modernă, eficientă energetic și prietenoasă cu mediul, ce poate oferi elevilor în noul an școlar condiții de învățare adaptate vremurilor dinamice în care trăim.

„Din 2016 și până în momentul de față toate cele cinci școli au fost modernizate și dotate. Școala Filipești a fost în reabilitare capitală iar acum, practic, inaugurăm această unitate de învățământ înainte cu câteva zile de începerea noului an școlar. A fost o accesare de fonduri pe AFM, pe fonduri de mediu de aproximativ 6 milioane de lei. Pe lângă această reabilitare, extindere și modernizare avem și o dotare la toate școlile din comuna Filipești, cu fonduri prin PNRR de 1.250.000 de lei – mobilier, aparatură electronica, table inteligente, laptopuri, proiectoare. Suntem mândri și bucuroși că astfel, putem oferi copiilor noștri un învățământ de calitate superioară”, a declarat Petrică Lungu, primarul comunei Filipești.

Mai exact, investiția, în valoare totală de 5.962.473,09 lei, din care 5.010.481,59 lei reprezintă fonduri nerambursabile prin PNRR, a făcut posibilă renovarea fundamentală a clădirii. Adică, școala a fost reconstruită în întregime.

În plus, printr-un alt proiect, „Dotarea cu Mobilier, Materiale Didactice și Echipamente Digitale a Școlii Gimnaziale din Comuna Filipești, județul Bacău”, alte 1.200.000 lei fonduri nerambursabile au fost destinate modernizării spațiilor de învățământ și dotarea cu echipamente a tuturor instituțiilor arondate Școlii Gimnaziale Filipești.

„Învățământul a fost și rămâne o prioritate pentru comuna Filipești. Credem cu tărie că educația este cheia unui viitor mai bun, iar modernizarea Școlii Gimnaziale Filipești este dovada că atunci când investim în copii, investim în viitorul nostru. Este important ca elevii să beneficieze de dotări moderne, pentru că doar așa putem reduce diferențele dintre mediul rural și mediul urban.

Copiii noștri merită șanse egale, indiferent de mediul în care învață. Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără profesionalismul și expertiza celor implicați. Prin dedicarea lor, au contribuit la construirea unui spațiu educațional modern, menit să deservească comunitatea noastră pentru generațiile viitoare. Acum, Școala Filipești este locul unde copiii pot învăța în condiții optime și se pot pregăti pentru viitorul care îi așteaptă, într-un mediu educațional modern”, a mai spus primarul Petrică Lungu.

La eveniment au participat și Gabriel Lupu – subprefect de Bacău, Raluca Năstase – consilier județean, Ana Maria Egarmin – inspector școlar general, Ida Vlad – inspector școlar general adjunct și Sorin Urzică – inspector pentru management institutional, consilieri locali, funcționari din primărie și alți cetățeni. Un sobor de preoți a efectiat o slujbă religioasă de binecuvântare, după care s-a tăiat panglica de inaugurare, iar apoi toți invitații au rămas la socializare. Dar cel mai important este că elevii din Filipești vor începe anul școlar într-o școală nou-nouță și modern.