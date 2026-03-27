S-a deschis o nouă sală de padel în Bacău

Padelul este unul dintre cele mai dinamice sporturi ale momentului, apreciat pentru ritmul alert, componenta socială și accesibilitatea pentru toate nivelurile de experiență, iar de câteva zile Bacăul are o sală nouă dedicată acestei forme de mișcare.

Este vorba de Movi Padel, un club modern dedicat sportului și experiențelor active, creat pentru cei care vor să descopere padelul într-un spațiu premium și bine organizat. Cu 3 terenuri indoor moderne, clubul oferă condiții excelente pentru jocuri recreative, antrenamente și competiții, într-un mediu unde energia jocului și atmosfera relaxată se completează natural.

La Movi Padel, fiecare meci devine o experiență completă, într-un spațiu dedicat celor care caută un teren de padel în Bacău modern, accesibil și pregătit pentru joc de calitate.

Cei care caută un club de padel în Bacău, vor găsi aici mai mult decât un simplu teren sportiv. Movi Padel este un loc unde sportul, socializarea și mișcarea se întâlnesc într-un cadru bine organizat, potrivit atât pentru începători, cât și pentru jucători experimentați.

Rezervarea se face simplu, iar rachetele și mingile sunt incluse, astfel încât fiecare sesiune de joc să fie ușor de organizat și accesibilă. Programul extins permite flexibilitate, iar spațiul indoor oferă confort indiferent de sezon.

Noua sală de padel este situate pe str. Nordului nr. 20, în spate la Betania.