S-a deschis ASignature, o cafenea cu personalitate și…emoții

De weekendul trecut, harta HoReCa din Bacău s-a îmbogățit cu un nou reper important, dar și foarte interesant, cu un nou concept pentru locuitorii noștri, și vorbim aici despre cafeneau ASignature, un hub de cafea și vin, de pe strada Mărășești nr. 10, sau cum i se mai spune, străpungerea Războieni, spre intrarea în Parcul Cancicov. Despre toate acestea ne-a vorbit chiar creatoarea acestui nou brand, ASignature, Alexandra Negoiță.

„Coffe a.m., Wine p.m.”

-De unde a pornit ideea acestei noi cafenele?

-Conceptul de ASignature de fapt poartă ca fundament conceptul de „coffe a.m., wine p.m.”. Este singura locație din Bacău în care orice client poate să îmbine cafeaua și vinul. Am vrut să aduc noțiunea de îmbinare a cafelei și a vinului din plăcerea mea personală să educ lumea și să îi introduc în arta vinului. Totul a plecat de la…mine, o femeie care a lucrat zece ani în sistemul bancar, care și-a dat demisia pentru că nu a mai vrut să fie „corporatistă”, și-a dat seama că poate să fie mai umană, care are sens în viață și vrea să ducă o altă poveste mai departe.

„Eu nu vând băutură, eu vând emo ț ie”

– La început a fost vinul.

– Da. În 2019 am înființat o firmă de distribuție băuturi alcoolice, în urma căreia a apărut un magazin de specialitate care s-a numit Băuturi AS, un brand care a fost pe piață timp de un an, timp în care am făcut un studiu de piață și am observat ce consumă oamenii noștri, cum consumă, ne ducem spre calitate sau cantitate, spre a consuma sau a savura momentul… Și în această perioadă am observat că suntem un oraș cu tipologie de clientelă aparte. Și asta pentru că, printre noi mai sunt oameni care știu să savureze o sticlă de vin, care știu să împartă o emoție…și de aici a plecat principiul meu. Eu nu vând băutură, eu vând emoție. Ce înseamnă emoție? Dacă vii să îmi ceri o recomandare, eu nu-ți recomand un vin să îl bei. Eu te întreb cu cine îl bei și unde îl bei. Pentru că tu când consumi vinul cu cineva la o masă, tu de fapt ai emoția, trăirea, starea. Ți se pare că vinul acela este cel mai bun vin. Este emoția din spatele sticlei. Niciodată nu-mi intră un client și pleacă nemulțumit.

– Care a fost drumul…vinului?

– Dacă la început am fost pe spirtoase, apoi m-am dus spre lumea vinului și am început să o cultiv din ce în ce mai mult. Așa am trecut spre Republica Moldova pentru că m-au fascinat poveștile lor. Partea de umanitate este mult mai mare, mai profundă, mai plină de emoție acolo. Oamenii când își vând vinul, își vând efectiv trăirea din spate. O poveste întreagă, un lucru pe care noi am cam uitat să îl facem. Noi discutăm mai comercial. Despre etichetă, despre conținut… Nu ne mai interesează proveniență, sol, nu ne mai interesează cum ajunge, unde ajunge, ne interează de profit. Nu. Moldovenii noștrii mai păstrează o tradiție. M-a fascinat și am făcut turul tuturor cramelor din Republica Moldova. Am ales vinul, am adus proprietari de crame și am făcut degustări în Bacău iar oamenii care au participat au fost fascinați. E vorba de experiență. Și asta înseamnă vin. Nu înseamnă că trebuie să bem până…uităm. Nu. Trebuie să bem și să ne amintim.

– Se spune că vinul este o lume a bărbaților.

– Aici este o mare diferență. Eu sunt o femeie care și-a făcut loc într-o lume a bărbaților, dar eu am spus „Da”, pot și pot să aduc un plus valoare. Ei vor să facă profit de pe urma băuturilor iar eu pot să fac profit emoțional.

– Să revenim în noua locație.

– Sigur. Bături AS, ca și brand, ca și magazin s-a închis, și nu pentru că nu funcționa ci pentru că nu am vrut ca altcineva să se dedice brandului meu, crescut de mine. Așa că s-a închis fizic și continuă în mediul online. Iar acum, după altă experiență în HoReCa mi-am dat seama că pot mai mult și vreau să împart ceea ce eu știu, tuturor. Și toți cei care mă cunosc știu că eu vând numai calitate. După câteva experiențe în HoReCa din oraș mi-am dat seama că eu merit mai mult și orașul merită altceva. Și atunci a venit conceptul de „coffe a.m. și wine p.m.”.

-Adică dimineață cafea, după-masă vin.

– Exact. La 7.30 dimineață bem cafea pentru că avem nevoie de energie și să ne bine dispunem într-un loc cald, într-un loc distins, aparte, elegant… unde miroase a cafea și te îmbie aroma.

– Practic ați descris atmosfera de aici.

– Clar. Locația a fost făcută după ceea ce ne povestește cafeaua. După care vine vinul. Vinul vine după o zi de stres, de trudă, după o zi în care poate nu a fost cea mai bună.

– Și sărbătaoare vinului când începe?

– Undeva după ora 18.00. Bine, poate fi consumat și mai devreme, dar după ora 18.00 și trupul se detensionează, organismul, creierul… După această oră, ajungem acasă, ne relaxăm…în fond, e vorba de răsfăț. De aceea, locația aceasta vreau să aducă un plus valoare Bacăului. Orice persoană care are curiozitate despre vin, este amator sau cunoscător, poate să vină la noi să deguste vinuri. Desfacem sticle de vin și îl prezentăm. Pentru cunoscători avem vinuri de la crame alese, soiuri alese care nu se găsesc în alte locații din oraș.

– Cam câte tipuri de vin găsim la ASignature?

– Colaborez cu aproximativ 20 de crame naționale și internaționale. Și când spunem internaționale ne referim la Republica Moldova, Italia, Spania, Portugalia și Franța. Evident că avem vinuri albe, rose și roșu, iar la fiecare … culoare, să zic așa, avem plaja de sec, demisec, demidulce și dulce.

– Și pe lângă vin?

– Trebuie spus că în cadrul cafenelei avem și un magazin de băuturi exclusiviste, coniac, brandy, rom, lichioruri, votcă, tequila, aperitive, whisky, blend-uri de whisky, iar ceea ce avem noi nu se găsește pe rafturile supermarket-urilor. Acestea se vând strict pentru acasă. Noi avem și două etichete proprii. Este vorba de două soiuri alese special de la crama Jidvei, un traminer și un sauvignon blanc. Dacă tot am adus un concept nou, mi-aș dori și modul în care împachetez și vând locația asta să fie elegantă. Să fie cu o anumită plajă de clientelă, îmi doresc să fie totul calitativ, așa cum am făcut și cu brand-ul Băuturi AS. Nu am adus nimic care să scadă calitatea. Decât să scad calitatea, mai bine închid. Pentru că e un bussines făcut din plăcere, nu din nevoie. Iar aici în spate, toate dorințele îndeplinite sunt datorită faptului că soțul meu m-a susținut în orice vis am avut.

– Deci cine este artizanul ASignature?

– Eu sunt conceptul, eu sunt semnătura, eu sunt brand-ul, eu sunt front-office-ul și în spate este soțul meu, Traian Negoiță, care îmi place să spun că este back-office-ul meu.

– Am vorbit foarte mult de vin. Totuși, despre cafea?

– Adevărul e că sunt două compartimente diferite, cafea și vin. Cum am ales cafeaua? Am ales pentru că noi avem pe cineva aici în Bacău, care este dedicat cafelei. Este un om implicat, foarte atent la detalii și are interesul să cultive oamenii să bea o cafea calitativă, 100%, și care poate să recomande cele mai bune soiuri. Vinde cea mai bună și pur arabica, vinde niște brand-uri făcute din arabica și robusta pliate, să zic așa, pe tipologia clientului din Bacău, și a ajuns la un nivel în care noi care vindem și revindem cafeau lui să ne dorim să ne fie aproape. Se numește Citta d”Italia, iar noi avem soiul „grande aroma”, și ne-a promis de curând că vom fi prima locație care va avea o degustare de cafea. Iar aceasta se va întâmpla cât de curând. Aceste evenimente sunt cu locuri limitate, și vor fi anunțate pe rețelele de socializare.

Pe final trebuie doar să mai spunem că la Asignature se poate servi chiar și o bere, cu sau fără alcool, puteți găsi spumante, cu sau fără alcool și chiar vin fără alcool, toate într-o atmosferă…de poveste, relaxantă, perfectă cu gândurile tale sau între prieteni.

