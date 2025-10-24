Românii cu pensii mici vor primi 400 de lei în plus în decembrie 2025

București, 23 octombrie 2025 – O parte dintre pensionarii români vor primi mai mulți bani la pensie înainte de sărbătorile de iarnă. Guvernul a anunțat că 2.750.000 de pensionari cu venituri mici vor încasa 400 de lei în plus în decembrie 2025, ca parte a sprijinului financiar acordat anul acesta.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie sprijinul financiar de 400 de lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă”, a declarat ministrul Muncii, Florin Manole.

Această sumă face parte din măsura de protecție socială implementată de Guvern, menită să ofere un sprijin concret pensionarilor în prag de iarnă. „Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret, în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a mai adăugat ministrul.

Ajutorul financiar a fost aprobat în luna martie 2025 printr-o ordonanță de urgență și se acordă în două tranșe, prima fiind plătită anterior în cursul anului.