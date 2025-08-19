România trece la rovinietă „la kilometru”. Ministerul Transporturilor a semnat contractul pentru noul sistem electronic de tarifare

Șoferii nu vor mai plăti rovinieta pe perioade fixe, ci în funcție de numărul de kilometri parcurși, odată cu implementarea Sistemului Electronic de Tarifare Rutieră (STRR). Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au semnat la 31 iulie 2025 contractul de finanțare, în valoare de aproape 282 de milioane de lei, prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Proiectul are ca termen final 31 decembrie 2026.

Cum va funcționa sistemul

Noul mecanism va calcula suma datorată în funcție de distanța parcursă, tipul drumului, caracteristicile vehiculului și traseul urmat. Șoferii vor avea la dispoziție trei modalități pentru identificarea și taxarea vehiculelor:

echipament de bord (OBE) conectat la satelit,

aplicație mobilă,

tichet electronic de rută completat manual.

Astfel, traseul va fi monitorizat permanent, iar plata se va face automat către CNAIR.

Ce se schimbă pentru șoferi

Actualul sistem de rovinietă, de tip abonament cu perioadă fixă, va fi eliminat. Plata se va face strict în funcție de distanța parcursă, după principiul „plătești cât folosești”. Un alt avantaj îl reprezintă compatibilitatea cu sistemele similare din alte state ale Uniunii Europene, ceea ce va simplifica circulația transfrontalieră.

Proiectul va fi implementat în trei etape: dezvoltarea sistemului informatic centralizat, achiziția echipamentelor și, în final, realizarea infrastructurii și a punctelor de control pe drumurile naționale.

Scumpiri din 1 septembrie 2025

Până la trecerea la noul sistem, rămâne valabilă rovinieta clasică, însă de la 1 septembrie 2025 tarifele vor crește: pentru autoturisme, costul rovinietei anuale se va majora de la 28 de euro la 50 de euro, iar amenzile pentru lipsa acesteia se vor dubla, ajungând la valori între 500 și 1.000 de lei.

Calendar estimat

2025–2026 – dezvoltare, achiziții și infrastructură.

31 decembrie 2026 – noul sistem devine operațional, iar rovinieta tip abonament dispare.