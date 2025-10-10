România se pregătește să devină capitala mondială a pisicilor

Pe 9 octombrie s-a încheiat oficial perioada de înregistrare pentru FIFe World Winner Show 2025, cel mai important concurs felin din lume, ce va avea loc în zilele de 25–26 octombrie la Romexpo – Pavilionul Central, București.

Evenimentul aduce în România un număr impresionant de participanți: peste 700 de pisici de elită, din 38 de rase și 36 de țări, într-o competiție a eleganței feline și a pasiunii crescătorilor. Nu orice pisică poate intra într-un asemenea concurs – fiecare exemplar trebuie să îndeplinească criterii stricte de calificare, ceea ce garantează un nivel înalt de competitivitate și spectacol.

Timp de două zile, un juriu format din 24 de arbitri internaționali, acreditați de Fédération Internationale Féline (FIFe), va evalua fiecare pisică în funcție de criterii precise: proporții, expresie, condiție fizică și temperament.

Ediția din acest an aduce și premiere remarcabile: pentru prima dată în România vor fi prezente trei rase extrem de rare – Egyptian Mau, considerată cea mai veche pisică domestică din lume, cu blană natural pătată; Selkirk Rex, cu blană buclată și aspect de ursuleț de pluș; și American Curl, ușor de recunoscut datorită urechilor sale curbate elegant spre spate.

Pe lângă competiția în sine, evenimentul păstrează componenta sa socială, devenită deja tradiție. Spații dedicate ONG-urilor și standuri de adopție vor fi amenajate în cadrul expoziției, pentru a oferi pisicilor fără stăpân o șansă reală la o familie și un viitor mai bun.

Organizatorul evenimentului, Federația Națională Felinologică Română – FELIS ROMANIA, adresează mulțumiri speciale Ministerului Transporturilor, condus de domnul ministru Ciprian Șerban, care și-a asumat cu responsabilitate rolul de administrație publică în sensul cel mai concret și direct al cuvântului, contribuind decisiv la reușita acestui eveniment de amploare internațională.

Ca urmare a intervenției și sprijinului direct al ministrului Ciprian Șerban, Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a pus în aplicare o măsură esențială: acceptarea unui număr extins de animale de companie la bord, pe durata evenimentului, facilitând astfel deplasarea în condiții optime a participanților internaționali. Acțiunea Ministerului sprijină imaginea României în competițiile internaționale de elită și vine în întâmpinarea interesului participanților străini, inspirați de acest eveniment să descopere frumusețea oamenilor și a locurilor din țara noastră.

În pregătirea evenimentului, FELIS ROMANIA va organiza o conferință de presă miercuri, 16 octombrie 2025, la ora 12:00, la Evenimento 5 (Str. Constantin Mille nr. 18, etaj 5, București), având ca temă: