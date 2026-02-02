România, pe ultimul loc în Uniunea Europeană la participarea populației la turism

România se situează pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește participarea populației la activități turistice, potrivit datelor publicate de Eurostat, acum două zile, pentru anul 2024.

La nivelul Uniunii Europene, 65,4% din populația cu vârsta de 15 ani și peste a efectuat cel puțin o călătorie turistică în scop personal pe parcursul anului trecut. În contrast puternic cu această medie, în România doar 27,7% dintre cetățeni au participat la turism, cel mai scăzut procent din UE.

La polul opus se află statele din vestul și nordul Europei. Cele mai ridicate ponderi ale populației care a călătorit în scop turistic au fost înregistrate în Țările de Jos (83,6%), Luxemburg (83,1%) și Finlanda (83,0%), unde peste patru din cinci locuitori au făcut cel puțin o deplasare turistică în 2024.

După România, următoarele state cu cele mai mici rate de participare la turism sunt Bulgaria, cu 32,5%, și Italia, cu 38,7%.

Specialiștii atrag atenția că poziția României reflectă atât nivelul veniturilor populației, cât și accesul limitat la servicii turistice, infrastructura deficitară și diferențele regionale majore. De asemenea, datele indică un decalaj semnificativ între România și media europeană în ceea ce privește calitatea vieții și posibilitatea alocării de resurse pentru vacanțe și călătorii.

Statisticile Eurostat scot în evidență o realitate îngrijorătoare: deși România dispune de un potențial turistic ridicat, o mare parte a populației nu își permite sau nu are acces la activități turistice, ceea ce o plasează constant în coada clasamentelor europene la acest capitol.