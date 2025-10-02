România lipsește din marile competiții ecvestre: semnal de alarmă pentru sportul românesc

Longines Global Champions Tour ,una din cele mai prestigioase competiții de sărituri peste obstacole ,găzduită anul acesta în Viena, a adus la start cei mai buni călăreți și cai din lume. România? Nu a avut niciun reprezentant. Niciun cal, niciun călăreț.

Aceasta nu este doar o absență întâmplătoare. Este imaginea unui sport care, în România, nu reușește să treacă pragul „provincialului” ,și să intre în liga mare a competițiilor internaționale.

De ce lipsim?

Nivelul de pregătire – sportivii noștri participă, cel mult, la competiții CSI1* și CSI2*. Pragul pentru CSI5* înseamnă top mondial, iar România nu are deocamdată călăreți în rankingurile care să permită accesul.

Infrastructura – bazele de antrenament din țară sunt puține și rareori la standardele internaționale. Fără terenuri, cai de top și competiții regulate, progresul e lent.

Resursele financiare – un cal de competiție de elită costa sute de mii de euro. Sponsorizările sunt aproape inexistente, iar sprijinul public este simbolic.

Izolare – sportivii români au rare ocazii să se antreneze alături de elitele mondiale. Lipsa expunerii internaționale îi ține pe loc.

Consecințe

România riscă să devină irelevantă într-un sport unde chiar și țările mai mici, precum Grecia sau Bulgaria, reușesc să trimită sportivi în CSI3* și CSI4*. Imaginea este gravă: un sport cu tradiție, dar care rămâne blocat în zona amatorilor, în loc să aspire la podiumurile mondiale.

Ce ar trebui făcut

Plan național pentru echitație de performanță – cu obiective clare: infrastructură, loturi naționale, expunere internațională.

Sprijin financiar real – parteneriate public-private, sponsori, burse pentru tinerii talentați.

Investiție în cai și oameni – cai de calitate și antrenori cu experiență internațională.

Absența României de la Longines Global Champions Tour de la Viena nu este doar o știre sportivă, ci un simptom. Este dovada că, fără strategie și fără investiții, riscăm să pierdem complet contactul cu sportul ecvestru mondial. Dacă vrem să vedem vreodată tricolorul fluturând la un podium CSI5*, trebuie să acționăm acum.