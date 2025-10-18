România devine în 2025 capitala mondială a pisicilor – Bucureștiul găzduiește pentru prima dată Campionatul Mondial Felin

România devine, în acest an, capitala mondială a pisicilor, găzduind în premieră Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show, cel mai prestigios eveniment internațional dedicat felinelor. Competiția se va desfășura în zilele de 25–26 octombrie, la ROMEXPO – Pavilionul Central, reunind sute de participanți din întreaga lume.

Evenimentul, organizat sub egida Fédération Internationale Féline (FIFe) și coordonat în România de Federația Felină Română – FELIS Romania, are o semnificație specială anul acesta, aducând în prim-plan o discuție amplă despre respect, incluziune și responsabilitate față de animale.

De-a lungul celor 20 de ani de activitate, FELIS Romania a facilitat numeroase adopții în cadrul expozițiilor bianuale, consolidând o misiune civică ce urmărește formarea unei comunități bazate pe protecția și integrarea animalelor în viața urbană.

Campionatul Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025 este deschis tuturor pisicilor, nu doar celor de rasă. FIFe promovează o categorie specială dedicată pisicilor de casă, pentru a transmite mesajul că orice pisică, indiferent de rasă sau origine, poate deveni campioană mondială. Această inițiativă susține adopțiile și încurajează empatia, arătând că frumusețea se măsoară în grijă, iubire și responsabilitate.

În competiția pisicilor de casă s-au înscris participanți din România, dar și din Polonia, Finlanda, Suedia, Portugalia și chiar Malaezia – o dovadă a impactului internațional al mesajului FIFe privind adopția și incluziunea.

FELIS Romania va oferi gratuit spații și cuști expoziționale ONG-urilor care salvează pisici, în cadrul campaniei „Arată că îți pasă”, pentru a sprijini adopțiile și strângerea de fonduri destinate hranei, sterilizărilor și îngrijirilor medicale.

Un moment emoționant al întâlnirii cu presa a fost prezența pisicii Nuca, participantă la competițiile internaționale de la București și deținătoare a numeroase titluri. Alături de aceasta, își va face debutul și Spark, un motănel de casă din România, salvat de echipa medicală a Spitalului Facultății de Medicină Veterinară. Povestea sa, marcată de o luptă pentru viață, simbolizează devotamentul și speranța care definesc esența evenimentului.

Pe lângă categoria pisicilor de casă, vor concura 750 de pisici din 36 de rase, printre care Exotică, Persană, Maine Coon, Bengală, Sphynx, Siameză, Ragdoll, Albastru de Rusia, Somaleză și multe altele.

Participarea internațională este remarcabilă, fiind confirmate pisici din 35 de țări, inclusiv Austria, Franța, Germania, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Marea Britanie și România. Concursul va fi arbitrat de 23 de arbitri internaționali.

Prin această ediție istorică, România își consolidează poziția pe harta mondială a competițiilor feline, oferind publicului o experiență educativă și emoționantă.

Bilete:

25 lei – tarif general

15 lei – pentru elevi, studenți și pensionari