Organizatia magistratilor europeni MEDEL “condamna cu fermitate incheierea de protocoale secrete intre institutile din cadrul autoritatii judecatoresti si Serviciul Roman de Informatii, ce submineaza statul de drept, democratia, independenta sistemului judiciar si dreptul la un proces echitabil, incalcand astfel drepturile fundamentale ale romanilor protejate de Constitutie si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului”, se afirma intr-o Rezolutie adoptata in plenara de la Bruxelles din data de 24 mai 2018.

Prin aceeasi Rezolutie, organizatia indeamna la incetarea atacurilor impotriva Curtii Constitutionale si solicita Presedintelui Romaniei Klaus Iohannis sa denunte public aceste protocoale si totodata, in calitate de presedinte al CSAT, sa se asigure ca “serviciile secrete nu mai intervin in niciun mod in procesul judiciar”.

De asemenea, magistratii europeni “cer autoritatilor Uniunii Europene sa sustina cu fermitate ca lupta impotriva coruptiei nu poate fi realizata prin utilizarea metodelor nedemocratice de investigare penala, similare celor sovietice”.

Organizatia a mai solicitat “publicarea tuturor protocoalelor incheiate intre institutiile din cadrul autoritatii judecatoresti si serviciile secrete romanesti, astfel incat acestea sa poata fi evaluate de catre societate, magistrati si avocati”.

Nu in ultimul rand, organizatia “saluta decizia actualului Consiliu Superior al Magistraturii de a publica protocolul secret incheiat de Consiliul precedent cu SRI si incurajeaza Consiliul sa ia toate masurile necesare pentru a clarifica pe deplin modul, metodele si amploarea implicarii SRI in procedurile judiciare”, se arata in Rezolutie.

“Vom adresa institutiilor europene ingrijorarile noastre cu privire la implicarea servicilor secrete romanesti in justitie si le vom cere sa ia pozitie impotriva acestei situatii contrare legii, de vreme ce situatia din Romania nesocoteste grav valorile europene, incalcand in acelasi timp democratia, statul de drept si drepturile omului din acesta tara”, a declarat Felipe Marques, presedinte MEDEL.

Rezolutia a fost adoptata de MEDEL in urma unei intalniri avute de conducerea asociatiei cu dl. Emmanuel Crabit, Director Drepturi Fundamentale si Statul de Drept DG – JUST din cadrul Comisiei Europene.

In cadrul intalnirii, reprezentantii MEDEL i-au inaintat dl. Crabit un raport din partea UNJR privind ingerinta serviciilor de informatii in justitia din Romania, care poate fi accesat la adresa: Romanian Judges Union – Report on the unlawful involvement of the Romanian secret intelligence agencies through secret protocols in the Romanian judiciary system.

MEDEL este o asociatie profesionala a judecatarilor si procurorilor europeni, ce are ca membri un numar de 22 de asociatii nationale din 15 state europene si are ca principal scop apararea independentei justitei, a democratiei si a drepturilor fundamentale ale omului.

Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania este membra a MEDEL din anul 2008, iar in prezent reprezentanta UNJR ocupa functia de secretar general al organizatiei.

Rezolutia in orginal a MEDEL poate fi consultata pe site-ul organizatiei la adresa: http://medelnet.eu/index.php/association/445-resolution-on-safeguarding-the-independence-of-the-romanian-judicial-system-from-secret-and-unlawful-interference-of-the-intelligence-agencies.