Revista „Ateneu” de ieri, pentru azi

În miez de martie, la Academia Română, a fost organizată sesiunea omagială „Solfegiu în G major – George Genoiu și cultura dialogului”, prin grija a două compartimente ale celui mai înalt for științific al țării: Secția de filologie și literatură și, respectiv, Secția de arte, arhitectură și audiovizual. În Clubul Academicienilor din Calea Victoriei, pentru aproape trei ore, s-a vorbit în termeni elogioși despre Bacăul cultural, despre revista „Ateneu” și mai ales despre redactorul și redactorul-șef al acesteia în a doua jumătate a secolului trecut ‒ George Genoiu (1933-2016).

Moderatorul, prof. univ. dr. Otilia Sârbu, secretarul științific al Secției de filologie și literatură, a orchestrat o manifestare plină de conținut și sens. În deschidere, acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, a fixat contextul: „Ne aflăm astăzi sub cupola prestigioasă a Academiei Române pentru a omagia o conștiință exemplară a culturii noastre: George Genoiu — dramaturg, critic și estetician al teatrului, editor și făuritor de instituții culturale, un intelectual complex care a slujit cultura română timp de peste o jumătate de veac”.

La rândul său, acad. Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române, a concretizat: „Privind în ansamblu, moștenirea lui George Genoiu este aceea a unui mediator cultural. A demonstrat că teatrul, critica, reflecția culturală și știința nu sunt universuri separate, ci expresii diferite ale aceleiași nevoi de a înțelege lumea.

Că între laborator și scenă, între formulă și metaforă, există o punte: căutarea adevărului”. Ionela-Cristina Breahnă-Pravăț, președinta Consiliului Județean Bacău, a adus și mai aproape figura celui evocat: „Pentru noi, cei din administrația publică, evocarea unor asemenea personalități nu este doar un gest simbolic, ci o responsabilitate. O comunitate își construiește identitatea prin oamenii care i-au modelat spiritul, iar cei care au slujit cultura cu vocație și generozitate devin piloni ai memoriei colective.

A vorbi despre George Genoiu în cadrul Academiei Române înseamnă a recunoaște contribuția durabilă a culturii băcăuane la patrimoniul spiritual al României”. Aura Christi, redactor-șef al revistei „Contemporanul”, a subliniat un merit incontestabil al lui George Genoiu: a reușit, în 1982, să readucă revista „Ateneu” la apariția lunară. Despre fostul elev al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” din Ploiești a vorbit directorul instituției, Laura Pandelache (George Genoiu a fost coleg aici cu Eugen Simion și Nichita Stănescu), iar la artizanul entității „Rampa și ecranul” și la dramaturgia sa s-au referit Ioan Cristescu, directorul general al Muzeului Național al Literaturii Române, și scriitorul Dinu Grigorescu.

Din Basarabia, s-a adresat auditoriului acad. Mihai Cimpoi, reînviind momentele de colaborare la revista „Ateneu”. Publicul a aplaudat prezentarea (de către autorul acestor însemnări) a primului număr din publicația fondată de Grigore Tabacaru și George Bacovia, în martie 1925. Familiei și Academiei Române le-a fost oferită medalia „Centenarul Revistei de cultură Ateneu”.

Mulțumind amfitrionului, Cezar Genoiu, acad. Ioan Dumitrache a concluzionat: „În esență, George Genoiu rămâne un reper de sănătate morală și profesionalism într-o perioadă istorică de tranziție.

Opera sa este o punte între tradiția dramatică românească și sensibilitățile moderne, între exigența estetică și responsabilitatea civică.

Astăzi, cinstindu-i memoria, nu facem doar un gest omagial. Construim, la rândul nostru, o punte către tot ceea ce înseamnă autentic, durabil și demn în societatea românească”.