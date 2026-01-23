Revin cu sesizarea

Revin asupra sesizării transmise mai jos, pe care am înaintat-o în mod repetat în decursul ultimilor doi ani, fără ca până în prezent să fie adoptate măsuri concrete sau să primesc un răspuns care să reflecte o reală soluționare a problemelor semnalate.

Subliniez, încă o dată, faptul că verificarea situației din teren, respectarea reglementărilor privind trotuarele, siguranța pietonilor și controlul construcțiilor noi reprezintă obligații legale ale autorităților competente, nu opțiuni discreționare. Lipsa oricărei intervenții, în pofida sesizărilor repetate, ridică semne serioase de întrebare cu privire la modul în care aceste atribuții sunt îndeplinite.

Menționez în mod expres că, potrivit constatărilor Curții de Conturi, au fost identificate clădiri nedeclarate sau subevaluate. În acest context, consider legitimă întrebarea dacă neefectuarea verificărilor în această zonă — inclusiv asupra construcțiilor noi și a modificărilor aduse domeniului public (trotuare, accese auto) — are legătură cu dorința de a evita deranjarea unor persoane influente sau cu alte considerente care nu țin de interesul public.

Reamintesc gravitatea situației:

– sectorul de drum dintre strada 22 Decembrie (magazin „2 Andrei”) și strada Prieteniei (intrarea Școlii Generale „Mihai Drăgan”, fosta Cancicov) este intens circulat zilnic;

– principalii pietoni sunt copiii, care sunt obligați să circule pe partea carosabilă;

– trotuarele au fost eliminate sau transformate în rampe improprii, realizate din materiale alunecoase;

– autovehiculele sunt parcate sistematic fără a lăsa spațiu pietonal, în deplină lipsă de control.

Cu considerație,

Un cetățean