Vorbeam, ieri, despre cele două tablouri ale cazului de la Caracal. Dacă despre cazul fetei (deocamdată) dispărute ni se spune că este în curs o anchetă penală, celălalt tablou începe să evolueze într-o direcție extrem de ciudată. Și care seamănă al naibii de mult cu un precedent istoric, cel al incendierii Reichstagului, în 1933. Se știe acum că Parlamentul Germaniei a fost incendiat de oamenii lui Hitler pentru a se putea, ulterior, da vina pe comuniști. S-a produs o imensă emoție în țară, s-au făcut așa-zise anchete, s-au găsit țapii ispășitori și, după ce au fost arestați mai mulți deputați comuniști și socialiști, Hitler a propus să primească puteri nelimitate. Iar Parlamentul a votat această propunere. În paranteză să notăm că fără arestarea deputaților respectivi și fără amenințarea celor care ar fi putut să voteze împotrivă, această propunere nu ar fi trecut, naziștii neavând majoritatea.

Astăzi, pe fondul unei emoții colective naționale, întreținute și ațâțate cu grijă de o presă iresponsabilă și de agitatori de profesie camuflați în diferite structuri statale sau non-guvernamentale, aflăm că se va emite o ordonanță de urgență care să „corecteze” legislația penală care ar fi deficitară și din cauza căreia nu s-a putut interveni în cazul de la Caracal. Evident, este cea mai gogonată minciună; legislația aia n-are nimic; pe baza legilor actuale s-ar fi putut interveni când a fost cazul, însă, ne spune fostul adjunct al Poliției din Olt, procurorii au interzis asaltul. Dar aceasta e o problemă prea puțin sesizabilă de masa cetățenilor care au fost informați de jurnaliști, ONG-iști, magistrați etc, că de vină sunt „penalii” care au modificat legislația. Și, în consecință, legislația trebuie „corectată” că să fie bine, să nu fie rău. Cine are cu câțiva neuroni mai mult decât prevede legea, înțelege ceea ce se întâmplă: sub pretextul îmbunătățirii legislației, ni se vor băga pe gât acele modificări care să permită revenirea la vremurile bune când oricine putea fi „paradit” la ordin. Pentru că nimeni nu trebuie să miște în front în colonia în care ordinele stăpânilor trebuie îndeplinite întocmai și la timp. Suntem din nou in secolul XVIII și fanarioții sunt la putere.