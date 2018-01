Polițiștii au depistat și reținut un bărbat de 37 de ani bănuit că, prin agresiune, ar fi deposedat un bătrân de bunuri și bani La data de 15 ianuarie a.c., în urma activităților desfășurate de polițiștii Postului de Poliţie Ungureni a fost depistat un bărbat de 37 de ani, din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Din cercetări a rezultat că în seara zilei de 13 ianuarie a.c., bărbatul de 37 de ani ar fi mers la locuinţa unui bătrân de 75 de ani, din localitate, căruia i-a solicitat băuturi alcoolice. Întrucât bătrânul l-ar fi refuzat, bărbatul l-ar fi lovit, ar fi pătruns în imobil de unde ar fi luat vin şi suma de 105 lei. Faţă de bărbatul în cauză s-a luat măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, şi a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. 6 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.