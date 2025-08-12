Reprezentare internațională de prestigiu pentru Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău  

În perioada 4–6 august 2025, Conferențiar universitar dr. Stoica Cristina-Elena, cadru didactic al Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău de la Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și Sănătății, a participat în calitate de Honorary President la evenimentul internațional “Global Beauty Health Culture World Championship”, desfășurat la Tokyo, Japonia. Evenimentul a fost organizat de “International Judges Federation”, organizație cu care universitatea a încheiat recent un parteneriat internațional de colaborare.

În cadrul festivității oficiale, doamnei conferențiar dr. Stoica Cristina-Elena i-a fost acordată distincția de Director al “International Judges Federation”, recunoaștere ce confirmă implicarea activă și profesionalismul în domeniul educațional și internațional.

Pe data de 4 august, în cadrul evenimentului “Exchange Seminar Technology”, doamna Stoica a susținut o serie de prelegeri alături de experți din țări, precum China, Coreea de Sud, Thailanda, Taiwan, Brazilia, Bangladesh, Vietnam, Serbia și Japonia, contribuind la promovarea schimburilor internaționale de experiență în domeniul sănătății, frumuseții și culturii globale.

În data de 6 august, doamna conferențiar a avut calitatea de jurat internațional la categoria “Body Massage”, în cadrul competiției. Cu această ocazie, studentul Rotaru Cristinel-Mihăiță, programul de studii Kinetoterapie și motricitate specială, care a reprezentat Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, a obținut locul al doilea la categoria “Massage Body Oil”, aducând o frumoasă recunoaștere internațională instituției.

În semn de recunoștință pentru implicarea și efortul deosebit depus în organizarea evenimentului internațional “Global Beauty Health Culture World Championship”, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău a oferit o Diplomă de Excelență organizatorilor, ca apreciere pentru promovarea cooperării internaționale și susținerea excelenței academice și profesionale.

Această participare s-a realizat în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2025-F-0483 Connect-UBc și reflectă angajamentul universității pentru internaționalizare, promovarea excelenței academice și susținerea studenților talentați în competiții de prestigiu la nivel global.