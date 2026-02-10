Regulamentul de bloc: obligație legală și instrument pentru conviețuire civilizată

Viața la bloc presupune mai mult decât plata întreținerii și folosirea propriei locuințe. Pentru a preveni conflictele și pentru a asigura o conviețuire normală între vecini, legislația în vigoare impune existența unui regulament de bloc în toate condominiile administrate de asociații de proprietari.

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, fiecare condominiu trebuie să adopte un document scris care să stabilească regulile de utilizare a proprietății comune, precum și normele de conduită și bună vecinătate dintre locatari. Acest document poartă denumirea oficială de regulament al condominiului și nu este opțional, ci obligatoriu.

Cine îl întocmește și cum se adoptă

Forma inițială a regulamentului este elaborată de președintele asociației de proprietari sau de comitetul executiv, pe baza unui model-cadru pus la dispoziție de autorități. Documentul nu intră însă în vigoare automat. El trebuie discutat, eventual modificat și aprobat în adunarea generală a asociației, cu votul majorității proprietarilor din imobil.

După adoptare, regulamentul trebuie adus la cunoștința tuturor proprietarilor în termen de maximum șapte zile, fie prin afișare la avizier, fie prin distribuirea unei copii către fiecare apartament.

Cui i se aplică regulile

Regulamentul de bloc nu se aplică doar proprietarilor. Conform Ordinului Ministerului Dezvoltării nr. 1.058/2019, regulile sunt obligatorii pentru:

proprietari;

chiriași;

persoane găzduite temporar;

persoane aflate în tranzit în condominiu.

Cu alte cuvinte, orice persoană care intră în acel bloc este obligată să respecte regulile stabilite.

Ce conține regulamentul

Ordinul menționat stabilește și conținutul minim al regulamentului. Printre cele mai importante prevederi se numără:

modul de folosire a părților comune (scări, holuri, subsoluri, lift, uscătorii etc.);

respectarea destinației clădirii și a drepturilor celorlalți locatari;

interdicția producerii de zgomote puternice în intervalele de liniște (22:00–08:00 și 13:00–14:00), intervale care pot fi extinse prin decizia asociației;

interzicerea depozitării substanțelor periculoase, inflamabile sau poluante în spațiile comune;

obligativitatea aruncării deșeurilor doar în locurile special amenajate;

răspunderea pentru pagubele provocate proprietății comune sau altor apartamente.

De asemenea, regulamentul prevede că orice proprietar sau locatar care produce daune este obligat să le repare sau să suporte costurile aferente.

Regulile pot fi adaptate, dar nu sancționate

Deși regulamentul are un caracter obligatoriu, legea stabilește clar o limită importantă: asociația de proprietari nu poate aplica sancțiuni pentru nerespectarea lui. Încălcarea regulamentului nu constituie contravenție și nu poate fi amendată de asociație.

În schimb, în cazul unor abateri repetate, proprietarii pot sesiza președintele sau comitetul executiv, iar conflictele pot fi soluționate pe cale amiabilă sau, în ultimă instanță, prin alte mijloace legale.

Un instrument de ordine, nu de pedeapsă

În esență, regulamentul de bloc nu este un instrument de constrângere, ci unul de organizare și prevenție. Rolul său principal este de a stabili reguli clare, cunoscute de toți, care să reducă tensiunile și să creeze un cadru predictibil pentru viața în comun.

Atunci când este bine redactat și respectat, regulamentul nu complică viața la bloc, ci o face mai liniștită.