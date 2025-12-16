Reges-Online devine obligatoriu de la 1 ianuarie 2026. Ultimele luni pentru migrarea din Revisal

Angajatorii din România mai au la dispoziție câteva luni pentru a finaliza trecerea de la vechiul sistem Revisal la noua platformă Reges-Online, termenul-limită fiind stabilit la 31 decembrie 2025. Data a fost prelungită prin OUG nr. 46/2025, după ce termenul inițial de 30 septembrie s-a dovedit dificil de respectat de majoritatea firmelor, însă autoritățile avertizează că nu va mai exista o nouă amânare.

Migrarea la Reges-Online presupune două obligații clare: înregistrarea angajatorului în platformă și completarea tuturor elementelor contractelor individuale de muncă active care nu se regăsesc deja în Revisal. Potrivit Ministerului Muncii, doar aproximativ 23% dintre firme reușiseră să finalizeze tranziția la momentul deciziei de prorogare, ceea ce ar fi creat riscul unui blocaj administrativ major și al aplicării unor sancțiuni pe scară largă.

Noua platformă schimbă semnificativ modul de lucru. Dispare contul unic al firmei, iar accesul se face exclusiv prin autentificare individuală. Astfel, fiecare persoană care operează în sistem – angajat, prestator de servicii, împuternicit sau reprezentant al unei entități străine – trebuie să își creeze propriul cont, de regulă prin ROeID sau semnătură electronică. Această schimbare a generat dificultăți, în special din cauza întârzierilor în validarea identității digitale, pe fondul unui număr foarte mare de solicitări.

Odată cu începerea utilizării efective a Reges-Online, angajatorii trebuie să respecte integral prevederile HG nr. 295/2025. Printre noutăți se numără obligația de a transmite în registru și concediile medicale, iar nerespectarea termenelor poate atrage amenzi între 3.000 și 5.000 de lei pentru fiecare suspendare neînregistrată.

Chiar și firmele care nu mai au în prezent salariați activi sunt vizate de obligația migrării. Istoricul relațiilor de muncă impune trecerea la Reges-Online pentru a putea elibera adeverințe sau extrase foștilor angajați. Inspecția Muncii recomandă inclusiv societăților cu activitatea suspendată să facă tranziția din timp, pentru a evita întârzieri atunci când își vor relua activitatea.

Riscurile neconformării sunt semnificative. Neînregistrarea în termen poate fi sancționată cu amenzi între 15.000 și 20.000 de lei, iar o migrare incompletă – lipsa anumitor date din contractele active – poate atrage sancțiuni suplimentare de până la 10.000 de lei. Autoritățile insistă că perioada rămasă trebuie folosită pentru finalizarea procedurilor, avertizând că finalul de an ar putea aduce aglomerări și blocaje tehnice.

Mesajul Ministerului Muncii este clar: 31 decembrie 2025 este termenul final. După această dată, Reges-Online devine singurul sistem acceptat pentru evidența salariaților, iar angajatorii care nu s-au conformat vor suporta consecințele legale.