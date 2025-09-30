RECUNOAȘTERE INTERNAȚIONALĂ PENTRU EFORTURILE ROMÂNIEI ÎN EDUCAȚIA DESPRE HOLOCAUST

România, un model de referință în educația despre Holocaust

La invitația lui Michael Dickerson – Charge d’Affaires a.i. al Statelor Unite ale Americii în România, profesorul Gabriel Stan a avut bucuria și onoarea de a participa la un workshop dedicat educației despre Holocaust și combaterii antisemitismului în România.

Reuniunea a debutat cu alocuțiunea diplomatului american, care a subliniat progresele remarcabile realizate de România în ultimii ani în acest domeniu. Totodată, Michael Dickerson a amintit de demersurile pentru înființarea Muzeului Național de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România (MNIEHR) – un proiect ambițios în care sunt implicați Guvernul României, Primăria Municipiului București, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel”, în calitate de principal coordonator, și Federația Comunităților Evreiești din România.

În cadrul evenimentului, profesorul Gabriel Stan a prezentat proiectul său educațional „Predarea Holocaustului în școlile din România”, care marchează în acest an 25 de ani de activitate. Proiectul are un parcurs remarcabil:

Elaborarea, în premieră, a programei de curs opțional „Istoria evreilor. Holocaustul” , aprobată de Ministerul Educației în 2005–2006;

Organizarea de sesiuni de formare pentru profesori de istorie și științe sociale;

Conferințe naționale și internaționale, expoziții, seminarii și workshop-uri dedicate educației despre Holocaust.

De asemenea, Gabriel Stan este coautor al:

auxiliarului curricular „#LecțiadeistorieAltfel. Povești de viață din perioada Holocaustului” , aprobat de Ministerul Educației și susținut de Institutul „Elie Wiesel”;

programului de studiu „Istoria Evreilor. Holocaustul” , integrat din anul școlar 2023–2024 în trunchiul comun al curriculumului liceal și profesional ;

manualului „Istoria Evreilor. Holocaustul”, publicat sub egida Editurii Didactice și Pedagogice București.

Eforturile prof. Gabriel Stan au fost apreciate în cadrul celor două workshopuri la care a participat de către:

Alys L. Spensley – Public Affairs Counselor, Ambasada SUA în România;

Rebecca Shah – Deputy Head of Mission, Ambasada Marii Britanii la București;

Erez Golan – Deputy Chief of Mission, Ambasada Israelului în România;

Ivo Svoboda – Minister–Counsellor, Ambasada Cehiei la București;

Tova Ben Nun-Cherbis – Președinta Complexului Educațional „Laude-Reut” București;

Maximillian Marco Katz – Directorul Centrului pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului în România.

În cadrul dialogului, s-a subliniat importanța educației în păstrarea memoriei Holocaustului și prevenirea antisemitismului, analizându-se perioadele în care aceasta a fost deficitară și evidențiindu-se eforturile recente ale României, care a devenit un model regional recunoscut la nivel internațional.

Profesorul Gabriel Stan a declarat:

„Participarea la acest eveniment, organizat de Ambasada Statelor Unite în România, a fost mai mult decât onorantă. Diferite persoane prezente au apreciat și recunoscut eforturile făcute de noi la Bacău pentru promovarea educației despre Holocaust și combaterea antisemitismului, rasismului și xenofobiei.”

Prof. Gabriel Stan activează la Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău.