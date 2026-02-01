Recomandări pentru protejarea animalelor în sezonul rece

Având în vedere temperaturile scăzute din această perioadă, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău transmit o serie de recomandări adresate deținătorilor de animale, pentru prevenirea situațiilor care le pot pune în pericol sănătatea sau viața.

Astfel, proprietarii sunt îndemnați să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

asigurarea unui adăpost corespunzător, ferit de frig, vânt și umezeală, prevăzut cu așternut uscat;

asigurarea accesului permanent la apă potabilă, cu verificarea periodică a surselor pentru a preveni înghețul;

administrarea unei hrane adecvate sezonului rece, adaptată speciei, vârstei și stării de sănătate a animalelor;

evitarea ținerii permanente în lanț a animalelor, pentru a le permite libertatea de mișcare necesară menținerii temperaturii corporale;

acordarea unei atenții sporite puilor, animalelor bătrâne, bolnave sau gestante;

monitorizarea constantă a stării de sănătate și respectarea obligațiilor legale privind identificarea și microciparea animalelor.

Reprezentanții Biroului pentru Protecția Animalelor subliniază faptul că grija față de animale, mai ales în perioadele cu temperaturi scăzute, este o dovadă de responsabilitate și respect. Prin gesturi simple, fiecare cetățean poate contribui la protejarea animalelor și la prevenirea unor situații care le pot pune viața în pericol.