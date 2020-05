… în acest mod este titrat un grupaj de informații făcute publice chiar de Comisia Europeană (CE).

Alții sunt de părere că 2020 este un an de sihăstrie, de austeritate și de cutremur economic și social. „Un an în care totul a fost amânat, suspendat, desființat.

Un an dezbrăcat de evenimente, de semnificații, de continuitate. Un an în combinezoane de protecție. Un an cu vizieră și mănuși. Un veac de însingurare în propria ființă, ca pe-o insulă. Un an în care masca tinde să devină, pentru unii, propriul program de viață, propriul chip” – spun jurnaliștii de la un cunoscut post de radio.

Nici CE, prin reprezentanța ei în România, nu vine cu ceva mai mult optimism. Pandemia de coronavirus – se spune – reprezintă un șoc major pentru economii, în UE și la nivel mondial, cu consecințe foarte grave din punct de vedere socioeconomic. „În ciuda răspunsului politic rapid și amplu, atât la nivelul UE, cât și la nivel național, economia UE va cunoaște anul acesta o recesiune de proporții istorice” – scriu, negru pe alb, cei care reprezintă CE.

Cum va fi anul în România? Dinspre Guvern s-au lansat opinii ceva mai blânde, dar cifrele previziunilor economice din această primăvară avansate de CE arată că PIB-ul va scădea cu 6%, dar va crește cu 4,2% în 2021. Inflația va atinge 2,5% (3,1% în 2021), iar rata șomajului va ajunge la 6,5% (5,4% în 2021).

Să fim, totuși, mai liniștiți.

Economia zonei euro va înregistra, comparativ cu România, o contracție record de peste 7% în 2020, urmând ca în 2021 să cunoască o creștere de peste 6%. Previziunile în materie de creștere pentru UE și zona euro au fost revizuite în sens negativ cu aproximativ nouă puncte procentuale față de previziunile din toamna anului 2019.