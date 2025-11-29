Reabilitare energetică și modernizarea cazărmei Detașamentului de Pompieri Moinești, proiect strategic pentru siguranța comunității

Un proiect important pentru comunitatea locală și pentru creșterea capacității operative a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău avansează în ritm susținut: „Reabilitare energetică și modernizarea construcției cu destinația cazarmă de la sediul Detașamentului de Pompieri Moinești” se află, în prezent, într-un stadiu de execuție de aproximativ 70%.

Investiția beneficiază de finanțare prin fonduri europene, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de Granturi pentru eficiență energetică în clădiri publice, Operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului este aducerea clădirii la parametrii de siguranță și stabilitate proiectați, reducerea cheltuielilor cu utilitățile, diminuarea consumului de energie și a emisiilor de dioxid de carbon, asigurând totodată condiții optime pentru desfășurarea activităților pompierilor și serviciilor publice oferite cetățenilor.

Clădirea care face obiectul proiectului a fost construită în anul 1947, având regim de înălțime S+P+1E și o formă în plan de tip U, pe un ansamblu orizontal. Proiectul se desfășoară respectând principiul „Do No Significant Harm” (DNSH), conform Regulamentului (UE) 2020/852, contribuind astfel la crearea unui fond construit verde și rezilient.

Valoarea totală a proiectului, conform ultimului act adițional la contractul de finanțare, este de 8.594.719,04 lei cu TVA, din care 5.635.476,56 lei provin din fonduri europene prin PNRR, iar 2.959.242,48 lei sunt asigurate din bugetul de stat. Perioada de implementare a proiectului este de 34 de luni, începând din 14 februarie 2023 și urmând a se încheia la 14 decembrie 2025.

În prezent, stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 70,9%, iar progresul financiar al proiectului se ridică la 57,9%.

Aceste investiții nu înseamnă doar modernizarea unei clădiri, ci și consolidarea echipelor de intervenție, creșterea siguranței comunității și adaptarea sistemului de intervenție la nevoile actuale. Fiecare etapă finalizată aduce comunitatea mai aproape de un sistem modern, eficient și pregătit să răspundă prompt și profesionist situațiilor de urgență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean Bacău, prin acest proiect, reafirmă angajamentul față de siguranța cetățenilor și dezvoltarea durabilă a infrastructurii de intervenție, contribuind astfel la crearea unui viitor mai sigur pentru întreaga comunitate.