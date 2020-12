Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău au acţionat pe raza judeţului pentru combaterea conducerii autovehiculelor de către persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihoactive.

La data de 28 noiembrie a.c, poliţiştii rutieri din Bacău au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 49 de ani, din comuna Mărgineni, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii din Comăneşti au depistat, un bărbat de 32 de ani, din Dărmăneşti, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 1,02 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 29 noiembrie a.c, în jurul orei 15.00, poliţiştii rutieri din Bacău, au oprit, pentru verificări, o femeie de 42 de ani, din comuna Mărgineni, care conducea un autoturism pe strada Arcadie Şeptilici.

Femeia în cauză emana halenă alcoolică, fapt pentru care a fost testată cu aparatul etilotest. Acesta a indicat valoarea de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat și i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

La aceeaşi dată, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat, un localnic de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

O patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Oneşti, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, au depistat, în flagrant delict, un bărbat de 43 de ani, din comuna Mănăstirea- Caşin, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Bărbatul în cauză a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,63mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La data de 30 noiembrie a.c., patrula mixtă, formată din poliţist şi jandarm au depistat în trafic, pe raza comunei Cleja, un tânăr de 31 de ani, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului şi fără permis de conducere.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,91 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis şi sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.

La aceeaşi dată, poliţiştii Biroului Rutier Bacău au depistat, un bărbat de 41 de ani, din comuna Sarata, în timp ce conducea un autoturism, aflându-se sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoarea de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa băuturilor alcoolice sau a altor substanţe.