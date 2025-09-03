Randamente în creștere, efective în cădere: paradoxul zootehniei băcăuane

Între iunie 2015 și iunie 2025, zootehnia băcăuană a trecut prin transformări majore, marcate de o scădere accentuată a efectivelor de animale. Numărul bovinelor s-a redus aproape la jumătate, de la 65.063 capete la 36.536 (-43,8%). Porcinele au înregistrat un declin și mai abrupt, de la 76.334 capete la 34.637 (-54,6%). Și ovinele și caprinele au scăzut semnificativ, de la 501.630 la 315.492 (-37,1%).

Singura categorie relativ stabilă a fost cea a păsărilor, unde reducerea a fost mai moderată: de la 4.489,8 mii capete la 4.104,1 mii capete (-8,6%).

Aceste cifre indică un proces de restrângere a sectorului zootehnic, fie din cauza presiunilor economice, fie a reorientării fermierilor către alte activități agricole.

Natalitatea animalelor

Scăderea efectivelor s-a reflectat și în natalitate: în 2015 s-au născut 3.863 viței și 16.807 purcei, în timp ce în 2025 s-au înregistrat doar 1.997 viței și 2.764 purcei. Reducerea natalității este mai mult decât proporțională cu declinul efectivelor, ceea ce sugerează dificultăți în reproducția animalelor, dar și un interes tot mai redus pentru creșterea porcilor și bovinelor.

Producția de carne

Producția de carne din sacrificări și vânzări pentru sacrificare a coborât de la 42.329 tone în prima jumătate a lui 2015 la 34.198 tone în aceeași perioadă din 2025 (-19,2%). În plus, dacă în 2015 creșterea era susținută (+6.283 tone față de 2014), în 2025 se observă o tendință negativă (-4.863 tone față de 2024).

Chiar dacă ponderea vânzărilor pe piață a rămas aproape constantă (95,9% în 2015 și 95,1% în 2025), scăderea volumului total indică o capacitate redusă a sectorului de a susține cererea.

Producția de lapte și ouă

Situația devine mai nuanțată la capitolul productivității. În 2015, producția medie era de 252 litri lapte vacă/animal, 18,6 litri lapte oaie și 17 ouă/pasăre. În 2025, valorile aproape s-au dublat sau chiar mai mult: 516 litri lapte vacă, 45,6 litri lapte oaie și 22 ouă/pasăre.

Deși producția totală de lapte de vacă a scăzut ușor (de la 496,3 mii hl la 476,4 mii hl), creșterea randamentului arată că fermierii rămași activi au investit în tehnologii, genetică și management mai performant. Sectorul avicol, deși cu efective mai mici, a înregistrat de asemenea o productivitate superioară.

Totuși, creșterea randamentului la lapte și ouă nu compensează pierderea efectivelor de bovine, porcine și ovine. Aici se află adevărata tragedie a zootehniei băcăuane: gospodăriile populației au renunțat treptat la creșterea animalelor, atât din comoditate, cât și ca urmare a restricțiilor și normelor sanitare tot mai stricte introduse în ultimii ani. Dispariția gospodăriilor mici a redus diversitatea și reziliența sectorului, lăsând loc doar fermelor medii și mari, care nu pot acoperi integral golul lăsat de producția tradițională.