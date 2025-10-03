Ramona Munteanu, o tânără artistă de doar 12 ani și jumătate își lansează prima piesă și un videoclip

La doar 12 ani și jumătate, Ramona Munteanu, elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, are deja o experiență în muzică, ceea ce a dus la apariția primei sale piese, material discografic însoțit și de videoclip.

Îi place foarte mult la școală, dar parcă muzica e totul pentru ea. Cântă de mai bine de șase ani, atunci când, dintr-o joacă, și-a găsit marea pasiune.

„Mă plictiseam și am început să cânt prin casă și îmi imaginam că sunt o mare cântăreață. Și mi-a plăcut așa de tare că am rugat-o pe mami să mă ducă la canto”, povestește ușor sfioasă Ramona.

Era elevă în clasa I, când mama ei i-a ascultat dorința și a dus-o la Fundația „Neghiniță”, acolo unde a început să studieze canto cu doamna Mariana Tanasă. De atunci asta a făcut, iar cei șase ani și jumătate de cântat se poate spune că îi oferă deja Ramonei o carieră în domeniu.

Nu-și amintește exact ce cântec a cântat prima data, dar nu poate uita piesa cu care a participat pentru prima data la un concurs – „Ce să fac”. Acum, are propria ei piesă…

„Echoes”

Acesta este titlul noului material discografic, iar totul a început de la niște gânduri ale Ramonei, gânduri pe care le-a scris pe hârtie, gânduri inspirate din stări pe care le-a simțit din partea unor copii, cum ar fi invidia și ura, sau concurența de la școală, lucruri care efectiv au afectat-o.

Astfel Ramona și-a dorit să transmită mai departe lucruri prin care a trecut și să fie un model pentru alte fete, să aibă curajul să spună ceea ce simt și să aibă putere și ajutor să treacă mai ușor peste răutățile celor din jur.

Cu alte cuvinte, mesajul piesei este bullyingul. Ideile sunt ale Ramonei, dar versurile sunt compuse de Daria Tanasă în colaborare cu Johan Thelin, cel care este compozitor și producător pentru acest cântec.

„Am scris piesa “Echoes” alături de Johan Thelin pentru Ramona Munteanu — o tânără artistă extrem de talentată și ambițioasă, care promite multe.

Colaborarea cu Ramona a fost o experiență foarte plăcută; este o adevărată profesionistă – nici n-ai zice că are 12 ani! Piesa transmite un mesaj profund și plin de speranță: oricât de multe obstacole ai întâlni în viață, trebuie să găsești puterea de a te ridica și de a merge mai departe. „Echoes” vorbește despre curajul de a nu lăsa pe nimeni și nimic să îți stingă lumina interioară”, ne-a spus Daria Tanasă, cunoscută publicului larg și din sezonul 2018 Vocea României, când a făcut parte din echipa lui Tudor Chirilă.

Lansare videoclip: vineri, 3 octombrie, ora 10.00, youtube

T extul e în limba engleză, iar piesa este foarte, foarte „hot”. Mai mult decât atât, vineri, 3 octombrie, de la ora 10.00 videoclipul va fi lansat pe youtube. Videoclipul a fost filmat la o facultate de teatru din București, iar cadrele au fost filmate timp de 16 ore, Ramona rezistând eroic, de la ora 10.00 dimineață și până după miezul nopții. În videoclip, Ramona este personaj principal, iar în secundar sunt niște tablouri care reprezintă personajele care au afectat-o.

„Regizorul cu care am lucrat la videoclip, Teodor Florescu, cel care a și venit cu ideia acestui videoclip, a fost alături de mine la fiecare pas și a avut o răbdare uriașă, și tot el s-a ocupat și de costumație. Au mai fost alături de mine două domnișoare foarte drăguțe care s-au ocupat de machiaj”, ne-a dezvăluit Ramona, aspecte din „spatele scenei”. Tot Ramona Munteanu ne-a spus că muzica, pentru ea este relaxare, și își poate elibera emoțiile prin piesele pe care le cântă sau le ascultă.

Premii și nu numai…

De-a lungul timpului Ramona a participat la mai multe festivaluri și concursuri, iar toată munca i-a fost răsplătită, din plin, anul acesta, în aprilie, când a participat la „Voci de Îngeri”, ediția a VIII-a, desfășurat la Suceava, acolo unde evoluția i-a fost încununată cu câștigarea Marelui Trofeu al Festivalului. A mai participat și la emisiunea „Vedeta Familiei”, pe TVR1, acolo unde a avut trei probe importante, una fiind împreună cu mama ei, o probă singură și o provocare în care a trebuit să cânte muzică populară. Interesant este că pentru această emisiune, și Diana Munteanu, mama Ramonei a făcut câteva ore de canto, lucru care a ajutat-o pe micuța artistă să își adjuce titlul de „Vedeta Familiei” în acea ediție.

„Echoes” este prima piesă a Ramonei Munteanu, dar micuța noastră artistă nu se oprește aici. Acum cunoaște gustul succesului altfel și îi deschide apetitul spre realizări mult mai mari. Așa că Ramona ne-a spus, fără să stea pe gânduri, că se gândește deja la alte piese și își dorește să realizeze un album.

Ramona Munteanu, la cei 12 ani jumăatate ai ei, este încă micuță. E vârsta la care mulți dintre copii încep să se gândească ce vor să se facă atunci când vor fi mari. Așa că am întrebat-o: unde crezi că va fi viitorul tău? Iar Ramona a răspuns fără nicio ezitare: pe scenă! Foarte hotărâtă, Ramona știe ce vrea. Și pare de neclintit. Ne-am fi așteptat ca atunci când va merge la un liceu, să urmeze unul vocational. Dar din acest punct de vedere nu este prea hotărâtă. Ce este însă sigur, este că vrea să meargă la Conservator, în București.

Ramona este foarte apreciată și de cea care îi îndrumă pașii în muzică, profesoara Mariana Tanasă, care ne-a spus câteva cuvinte despe eleva ei:

„La vârsta de 6 ani părinții au înscris-o la cursuri de muzică ușoară, teatru și dans la Fundatia Neghinită din Bacău. Pentru că s-a simțit atrasă mai mult de muzică, după o vreme a continuat doar orele de canto. Din anul 2021 a început să participe la tot felul de evenimente și concursuri de gen. Fiind talentată și perseverentă, a fost remarcată și a obținut numeroase premii și trofee. În anul 2023 a participat și la emisiunea Vedeta Familiei, difuzată la TVR 1, obținând trofeul. În prezent își dorește foarte mult să cânte și melodii compuse special pentru ea. De curând, pe 26 septembrie 2025, a lansat piesa „Echoes” scrisă de tânăra compozitoare și interpretă Daria Tanasă, în colaborare cu Johan Thelin, producător din UK.”

Cert este că Ramona Munteanu este o artistă la început de carieră și care promite. Seriozitatea cu care abordează muzica și munca susținută ne arată că drumul ei în această artă va fi unul încununat de succese. Iar timpul ne va dovedi asta!

Florin Ștefănescu

DIN PREMIILE OBTINUTE:

– premiul III TOPKIDS MUSIC Bacău 2021

– premiul II VOCI DE ÎNGERI Suceava 2021

– premiul II LUCKY KIDS Roman 2021

– premiul I VIS DE STEA – Moinești 2021

– premiul I LUCKY KIDS – Roman 2022

– premiul I VIS DE STEA Moinești 2022

– trofeul categoriei 9 ani RAMPA DE LANSARE Suceava 2022

– trofeul categoriei ZIUA ZÂMBETULUI DE COPIL Piatra Neamț 2022

– premiul 1VIS DE STEA Moinești – categoria 9 ani

– trofeul categoriei 10 ani Festivalul NEGHINIȚĂ Bacău 2023

– trofeu categorie 10 ani IAȘI SING 2023

– premiul I VOLARE Piatra Neamț 2023

– premiul 1 VOCI DE INGERI 2023 – categoria 10-11 ani

– trofeul categoriei 10 ani LUCKY KIDS Roman 2023

– trofeul categoriei 10-11 ani Rampa de lansare 2023

– trofeul emisiunii concurs Vedeta Familiei de la TVR 1 – ediția din decembrie 2023

• locul 1 Festivalul Internațional “Starul de Mâine” 2024

– premiul 1 ARTMUSIC FESTIVAL 2024

– trofeul categoriei 11 ani VOLARE 2024

– trofeul categoriei 10-13 ani Festivalul FICCO

– trofeul categoriei grupuri DUET la Festivalul FICCO 2025

– premiul 1 ARTMUSIC FESTIVAL 2025 – categoria 12-13 ani

– marele trofeu al Festivalului VOCI DE INGERI – Suceava 2025

– premiul Radio Iasi la VOCI DE INGERI 2025 ș. a.