Rămășițe umane descoperite într-o comună din apropierea municipiului Onești

Rămășițe umane au fost descoperite în după-amiaza zilei de duminică, 1 februarie 2026, într-o zonă mai puțin frecventată din comuna Gura Văii, situată în imediata apropiere a municipiului Onești, județul Bacău.

Descoperirea a fost făcută de mai multe persoane aflate la plimbare, care au observat, într-un mărăciniș din apropierea pârâului Belcea, un craniu ce pare a fi de proveniență umană, precum și articole vestimentare. Zona se află la o anumită distanță de locurile intens circulate.

La fața locului au intervenit criminaliștii din cadrul Poliției municipiului Onești, care au demarat cercetările.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, „echipa operativă deplasată la fața locului a constatat existența unui craniu de proveniență umană, mai multe fragmente osoase, precum și părți din articole vestimentare. Fragmentele osoase și părțile din articole vestimentare au fost ridicate în vederea examinării pentru stabilirea identității persoanei și a împrejurărilor care au condus la decesul acesteia”.

IPJ Bacău a precizat că, în acest moment, se efectuează cercetări la fața locului, urmând ca informații suplimentare să fie comunicate după finalizarea procedurilor preliminare.

Urmează ca medicii legiști să stabilească identitatea persoanei și cauza decesului, în timp ce anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele în care a survenit moartea. Descoperirea a stârnit îngrijorare în rândul comunității locale, mai ales în contextul în care zona este una izolată, fapt ce a generat diverse speculații.

Nu este prima descoperire de acest gen în comuna Gura Văii. În vara anului 2023, pe un teren din aceeași localitate, a fost găsit cadavrul unui bărbat de 55 de ani, din județul Neamț, aflat în zonă pentru a lucra în domeniul silvic.

Autoritățile continuă cercetările și anunță că vor reveni cu detalii oficiale pe măsură ce ancheta avansează.