FIA (Federația Internațională de Automobilism) a anunțat calendarul oficial pentru sezonul 2021 al Campionatului European Rally Trophy – Balkan Rally Trophy, iar Raliul Moldovei Bacău va fi singura etapă din România prezentă în acest campionat.

Pe data de 16 decembrie 2020, la Geneva, s-a reunit Consiliul Mondial anual FIA, pentru cea de-a patra oara și, totodată, pentru ultima oară în acest an. În urma acestei reuniuni, a fost luată o serie de decizii și au fost stabilite calendarele competiționale pentru diferite ramuri sportive cu motor. Printre acestea se numără și calendarul European Rally Trophy – Balkan Rally Trophy, în care România va fi prezentă cu etapa de la Bacău.

Dacă în anul 2020 Raliul Moldovei Bacău a sărbătorit 10 ani de existență, într-un context total diferit pentru toată lumea, anul viitor, Adrian RĂSPOPA reușește să mențină România pe harta internațională a raliurilor.

„Mă bucur foarte mult pentru faptul că Raliul Moldovei Bacău va fi parte a Campionatului ERT în 2021. Eforturile noastre și seriozitatea demonstrată de-a lungul anilor au fost răsplătite și sunt foarte mândru că etapa noastră va reprezenta România într-o competiție internațională. Trebuie să mulțumesc pentru sprijinul necondiționat acordat, pe parcursul acestor ani, Consiliului Județean Bacău și companiei Dedeman, alături de care am reușit să creăm cel mai mare și mai important eveniment din județul Bacău. De asemenea, ne bucurăm și de o colaborare foarte bună cu Federația Română de Automobilism Sportiv, care ne-a sprijinit întotdeauna și cu care am avut o relație profesională excelentă.

Pentru noi, pregătirile deja au început încă din acest an, din momentul în care s-a încheiat ediția aniversară a Raliului Moldovei Bacău și, începând cu anul următor, le vom intensifica. Etapa va trebui să aibă 140 de km de probe speciale și, cu această ocazie, sper ca împreună cu FRAS să avem, poate, un coeficient al raliului de 1.2. Sunt multe detalii care trebuie puse la punct, însă, așa cum am demonstrat și în acest an, sub auspicii nu tocmai favorabile, suntem capabili să organizăm o etapă de nivel internațional.

În final, vreau să urez tuturor celor implicați în lumea motorsportului și nu numai sărbători fericite și să ne vedem cu bine la anul!“, declară Adrian Răspopa, președintele ACS Rally Spirit.