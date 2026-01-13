Radioterapie modernă, fără liste de așteptare, la Spitalul Județean de Urgență Bacău

În lupta cu cancerul, timpul este un factor esențial, iar așteptarea poate face diferența între speranță și risc suplimentar. La Spitalul Județean de Urgență (SJU) Bacău, pacienții oncologici au acces la radioterapie modernă, tratamente 100% personalizate și, cel mai important, fără liste de așteptare.

Compartimentul de Radioterapie al SJU Bacău funcționează cu aparatură de ultimă generație și asigură continuitatea tratamentelor, indiferent de perioadele de concedii sau de eventualele absențe din echipă. Astfel, pacienții pot începe terapia rapid, în condiții de siguranță și predictibilitate.

„Pacientul vine astăzi, îl vedem, iar mâine deja începe tratamentul. Acest lucru se întâmplă de multă vreme. Nu există întreruperi ale terapiei, iar asta înseamnă mai puțin stres și șanse mai bune de control al bolii”, explică Dr. George Mihăilă, medic primar și coordonator al compartimentului de radioterapie.

Tratamente personalizate, nu „la indigo”

Deși radioterapia se bazează pe ghiduri și protocoale clare, la SJU Bacău fiecare pacient beneficiază de un plan de tratament adaptat situației sale clinice. Dozele, tehnicile și abordarea terapeutică sunt stabilite individual, în funcție de anatomie, localizarea și stadiul bolii.

„Fiecare pacient este unic. Totul se face personalizat, 100%. Efectele secundare sunt discutate deschis și, în cele mai multe cazuri, sunt manageriabile și reversibile. Comunicarea constantă și monitorizarea atentă fac parte din tratament”, subliniază Dr. George Mihăilă.

O echipă dedicată și bine pregătită

Compartimentul de Radioterapie este deservit de o echipă medicală stabilă, formată din trei medici – Dr. George Mihăilă, Dr. Daniela Condorovici și Dr. Tudor Ciobanu – susținuți de fizicieni medicali și asistenți specializați, care asigură respectarea tuturor normelor de siguranță și precizie.

Perfecționarea continuă și supra-specializarea pe diverse domenii ale radioterapiei sunt priorități constante, echipa fiind conectată permanent la evoluțiile din țară și din străinătate.

Mai aproape de pacient: transport gratuit

Pentru a veni în sprijinul pacienților care provin dintr-o zonă extinsă, din decembrie 2025 a fost introdus transport gratuit pentru pacienții din județul Bacău. Măsura reduce semnificativ efortul fizic, costurile și stresul asociate deplasărilor frecvente pentru tratament.

Tehnologie de vârf și siguranță internațional certificată

Laboratorul de Radioterapie al SJU Bacău funcționează din iulie 2017 și este dotat cu echipamente performante:

computer tomograf GE Optima 580 RT ;

două acceleratoare liniare moderne: Varian Clinac iX 2300 Silhouette și Varian Halcyon, capabile să trateze toate localizările cu indicație de iradiere.

Siguranța și precizia tratamentelor sunt confirmate prin includerea laboratorului în programul de audit dozimetric al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (IAEA), realizat în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății.

Medicină de înalt nivel, într-un spital public

Pentru mulți pacienți, centrele universitare înseamnă aglomerație, timp pierdut și cheltuieli suplimentare. La SJU Bacău, tratamentele sunt moderne, corecte și complete, aproape de casă, fără compromisuri privind calitatea.

„Am investit constant în dezvoltarea unui serviciu de Radioterapie care să răspundă real nevoilor pacienților oncologici. Accesul rapid la tratament, lipsa listelor de așteptare, continuitatea terapiei și tehnologia de ultimă generație fac diferența. Performanța în sistemul public înseamnă respect față de pacient: timp câștigat, stres redus și încredere”, declară Ec. Ion-Marius Savin, manager interimar al SJU Bacău.

Prin infrastructură modernă, echipă dedicată și acces rapid la terapie, Radioterapia de la Spitalul Județean de Urgență Bacău demonstrează că medicina de înalt nivel se poate face eficient și responsabil și în sistemul public.