        .«Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Diabetului, celebrată anual pe 14 noiembrie, doamna prof. Toma Alexandra Elena, din cadrul Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” Bacău, inițiatoarea proiectului „PUNE DIABETUL PE FUGĂ – SĂNĂTATEA TA ESTE IMPORTANTĂ”, a organizat cea de-a patra ediție a activității extrașcolare dedicate acestei zile.

Evenimentul s-a desfășurat în colaborare cu Direcția Județeană de Sport Bacău și cu studenți ai Facultății de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” Bacău.

Activitatea a avut loc vineri, 14 noiembrie 2025, în incinta Sălii de Atletism din Bacău, între orele 11:00 – 14:00.

La eveniment au participat elevi ai Școlii Sanitare Postliceale Sanity Bacău și ai filialei Onești, reprezentând toate specializările:

Asistent medical generalist,

Balneo-fizio-kinetoterapie,

Asistent medical de farmacie.

Au fost constituite 10 echipe a câte 10 concurenți, care au participat la patru probe sportive ce au îmbinat mișcarea cu elemente și tehnici medicale:

Proba 1: alergare cu depășire de obstacole și predare de ștafetă, ștafeta fiind o seringă Guyon;

Proba 2: umplerea unui urocultor cu apă, urmată de alergare și depășire de obstacole dus–întors;

Proba 3: alergare, depășire de obstacole și aruncare cu săgeți de darts pentru a nimeri ținta – un pancreas;

Proba 4: alergare, depășire de obstacole și măsurarea saturației/pulsului cu pulsoximetru, dus–întors.

După încheierea probelor, a avut loc festivitatea de premiere a echipelor câștigătoare, urmată de un moment simbolic – realizarea unui cerc uman și eliberarea baloanelor bleu, culoare asociată Zilei Mondiale a Diabetului.

Scopul acestei activități a fost conștientizarea importanței prevenirii și controlului diabetului, o afecțiune tot mai frecventă inclusiv în rândul tinerilor, precum și promovarea mișcării și a unui stil de viață activ, indiferent de prezența sau absența bolii – „Cu sau fără diabet, mișcarea înseamnă sănătate.”

 

